Иностранные производители инсулина подтвердили продолжение работы в России

В Росздравнадзоре ранее заявили, что большая часть препаратов для больных сахарным диабетом производится внутри страны, поэтому беспокоиться, достаточно ли инсулина на российском рынке, не нужно.«В настоящее время нехватка определенных препаратов инсулина в аптеках может быть вызвана рядом факторов, в частности непредвиденным увеличением спроса со стороны пациентов. Для обеспечения наличия наших препаратов мы отслеживаем ситуацию на постоянной основе», — подчеркнули в компании «Ново Нордиск».