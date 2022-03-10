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Общество

Иностранные производители инсулина подтвердили продолжение работы в России

Ведомости

Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. Компании также продолжат свои поставки в Россию.

«Запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как "Новорапид", "Фиасп", "Хумалог", на российских складах производителей и дистрибуторов, в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объему их поставок в нашу страну в 2021 г.», — говорится в заявлении ведомства.

Мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение работы и поставок на российский рынок. В Минздраве также подчеркнули, что все пациенты, нуждающиеся в инсулине, смогут получить его по рецепту врача бесплатно. Производство и ввод в гражданский оборот российских препаратов также идет по плану.

В Росздравнадзоре ранее заявили, что большая часть препаратов для больных сахарным диабетом производится внутри страны, поэтому беспокоиться, достаточно ли инсулина на российском рынке, не нужно.«В настоящее время нехватка определенных препаратов инсулина в аптеках может быть вызвана рядом факторов, в частности непредвиденным увеличением спроса со стороны пациентов. Для обеспечения наличия наших препаратов мы отслеживаем ситуацию на постоянной основе», — подчеркнули в компании «Ново Нордиск».

По словам представителей Минздрава, вопросы лекарственного обеспечения являются приоритетными и находятся на постоянном контроле ведомства и Росздравнадзора. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также подчеркивал, что обеспеченность России лекарственными препаратами является стабильной, в стране сформированы запасы лекарств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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