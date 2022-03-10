Иностранные производители инсулина подтвердили продолжение работы в России
Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. Компании также продолжат свои поставки в Россию.
«Запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как "Новорапид", "Фиасп", "Хумалог", на российских складах производителей и дистрибуторов, в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объему их поставок в нашу страну в 2021 г.», — говорится в заявлении ведомства.
Мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение работы и поставок на российский рынок. В Минздраве также подчеркнули, что все пациенты, нуждающиеся в инсулине, смогут получить его по рецепту врача бесплатно. Производство и ввод в гражданский оборот российских препаратов также идет по плану.
В Росздравнадзоре ранее заявили, что большая часть препаратов для больных сахарным диабетом производится внутри страны, поэтому беспокоиться, достаточно ли инсулина на российском рынке, не нужно.«В настоящее время нехватка определенных препаратов инсулина в аптеках может быть вызвана рядом факторов, в частности непредвиденным увеличением спроса со стороны пациентов. Для обеспечения наличия наших препаратов мы отслеживаем ситуацию на постоянной основе», — подчеркнули в компании «Ново Нордиск».
По словам представителей Минздрава, вопросы лекарственного обеспечения являются приоритетными и находятся на постоянном контроле ведомства и Росздравнадзора. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также подчеркивал, что обеспеченность России лекарственными препаратами является стабильной, в стране сформированы запасы лекарств.