Бермуды отозвали сертификаты летной годности российских самолетов
Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) заявило о приостановке действия сертификатов летной годности самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями. Находящиеся за границей самолеты могут не вернуться в Россию, пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Аннуляция сертификата летной годности вступает в силу для любого самолета, находящегося в воздухе в 02.59 13 марта мск, сразу после посадки, говорится в заявлении BCAA.
«Международные санкции в отношении авиационного сектора оказали значительное влияние на способность осуществлять надзор за безопасностью самолетов, эксплуатируемых Россией. Управление гражданской авиации Бермудских островов не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты годны к полетам», — объяснили в BCAA.
Решение регулятора означает, что российским самолетам, которые после указанного времени находятся в зарубежных аэропортах, могут не позволить улететь в Россию, отмечает АТОР.
США, Великобритания, Канада, страны ЕС и другие государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов из-за спецоперации России на Украине. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, чтобы избежать арестов российских самолетов за рубежом. Ограничения не касаются российских авиакомпаний, которым не грозит арест или задержание самолетов, а также иностранных перевозчиков из стран, которые не приостанавливали воздушное сообщение с Россией.
Минтранс России ранее предложил возвращать самолеты лизинговым компаниям только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Ведомство предложило также рассчитываться с лизинговой компанией в рублях и обслуживать самолеты в компаниях, у которых есть документы, подтверждающие их соответствие требованиям федеральных авиационных правил. Страховать и перестраховывать самолеты и двигатели предлагается у российских страховщиков на условиях, эквивалентных тем, которые прописаны в договоре.
В иностранных реестрах находятся более 700 воздушных судов российских авиакомпаний, сообщал ТАСС со ссылкой на директора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса Алину Малышеву. По ее словам, сейчас рассматривается вопрос о включении 739 самолетов в российские реестры без исключения из иностранных. Это можно сделать без согласия лизингодателя.