Ограничения на полеты на юг России продлили до 20 марта
Ограничения на вылет и прилет самолетов в аэропортах Анапы и Краснодара продлили до 20 марта, сообщил оператор аэропортов «Аэродинамика».
«По решению авиационных властей временное ограничение для приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Краснодар и Анапа продлено до 03:45 20 марта 2022 г. Зона для полетов в северо-западной части Краснодарского края признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров», — сообщил оператор (цитата по «РИА Новости»).
Утром 24 февраля, в первый день военной операции России на Украине, Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России. Под ограничения попали зоны полетов аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 2 марта, позже ограничения продлили до 14 марта.
После объявления о начале спецоперации России на Украине западные страны, в том числе Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия зеркально закрыла свое небо для таких стран. Евросоюз 25 февраля также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России. 9 марта Великобритания заявила, что будет рассматривать полет российских самолетов над страной или их посадку на ее территории как уголовное преступление.