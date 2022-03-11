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Ограничения на полеты на юг России продлили до 20 марта

Ведомости

Ограничения на вылет и прилет самолетов в аэропортах Анапы и Краснодара продлили до 20 марта, сообщил оператор аэропортов «Аэродинамика».

«По решению авиационных властей временное ограничение для приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Краснодар и Анапа продлено до 03:45 20 марта 2022 г. Зона для полетов в северо-западной части Краснодарского края признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров», — сообщил оператор (цитата по «РИА Новости»).

Утром 24 февраля, в первый день военной операции России на Украине, Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России. Под ограничения попали зоны полетов аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 2 марта, позже ограничения продлили до 14 марта.

После объявления о начале спецоперации России на Украине западные страны, в том числе Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия зеркально закрыла свое небо для таких стран. Евросоюз 25 февраля также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России. 9 марта Великобритания заявила, что будет рассматривать полет российских самолетов над страной или их посадку на ее территории как уголовное преступление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных