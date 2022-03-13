В России за сутки выявили менее 45 000 случаев коронавируса

В больницы был госпитализирован 3191 человек, что на 52,9% меньше по сравнению с 12 марта. Выздоровели после лечения коронавируса еще 128 629 пациентов. В Москве, по данным оперштаба, выявили 1437 случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге — 1923.