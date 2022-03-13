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В России за сутки выявили менее 45 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России подтвердили 44 989 новых случаев COVID-19, умерли от заболевания 596 человек, сообщает оперштаб. 

В больницы был госпитализирован 3191 человек, что на 52,9% меньше по сравнению с 12 марта. Выздоровели после лечения коронавируса еще 128 629 пациентов. В Москве, по данным оперштаба, выявили 1437 случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге — 1923.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 11 марта снизился с 56 до 53,6% за неделю. На пике 21 января он достигал 64,4% при цели правительства в 80%. Снижение коллективного иммунитета наблюдается шестую неделю подряд. 

Вакцинацию первым компонентом препаратов против коронавируса в стране провели 88 277 878 раз, а полный цикл вакцинации — 84 489 088 раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных