В России за сутки выявили менее 45 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 44 989 новых случаев COVID-19, умерли от заболевания 596 человек, сообщает оперштаб.
В больницы был госпитализирован 3191 человек, что на 52,9% меньше по сравнению с 12 марта. Выздоровели после лечения коронавируса еще 128 629 пациентов. В Москве, по данным оперштаба, выявили 1437 случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге — 1923.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 11 марта снизился с 56 до 53,6% за неделю. На пике 21 января он достигал 64,4% при цели правительства в 80%. Снижение коллективного иммунитета наблюдается шестую неделю подряд.
Вакцинацию первым компонентом препаратов против коронавируса в стране провели 88 277 878 раз, а полный цикл вакцинации — 84 489 088 раз.