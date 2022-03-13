Володин призвал бизнес не наживаться на людях

Ранее Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен на фоне санкций. По его словам, в некоторых регионах цены на продукты выросли вдвое, подорожали также детское питание, подгузники и лекарства. При этом у поставщиков есть необходимые запасы товара, значит, повышение цен необоснованно, отмечал председатель Госдумы.