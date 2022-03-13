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Общество

Володин призвал бизнес не наживаться на людях

Ведомости

Продовольственная безопасность России обеспечена, россиян не оставят один на один с проблемами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В нынешних условиях бизнесу необходимо не наживаться на людях, а пересмотреть подходы, считает спикер Госдумы. 

«Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», — написал Володин в своем Telegram-канале.

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Россия преодолеет любые вызовы, а Вашингтон и НАТО, которые развязали против страны «беспрецедентную экономическую войну», ожидают «паника и напряжение в обществе», считает Володин.  

Он напомнил, что в начале пандемии в России тоже были проблемы, но потом «все нормализовалось». Володин отметил поддержку депутатами работы Министерства промышленности и торговли по снижению цены на металл.

«Внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары», — написал спикер Госдумы. 

Ранее Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен на фоне санкций. По его словам, в некоторых регионах цены на продукты выросли вдвое, подорожали также детское питание, подгузники и лекарства. При этом у поставщиков есть необходимые запасы товара, значит, повышение цен необоснованно, отмечал председатель Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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