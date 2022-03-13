Володин призвал бизнес не наживаться на людях
Продовольственная безопасность России обеспечена, россиян не оставят один на один с проблемами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В нынешних условиях бизнесу необходимо не наживаться на людях, а пересмотреть подходы, считает спикер Госдумы.
«Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Россия преодолеет любые вызовы, а Вашингтон и НАТО, которые развязали против страны «беспрецедентную экономическую войну», ожидают «паника и напряжение в обществе», считает Володин.
Он напомнил, что в начале пандемии в России тоже были проблемы, но потом «все нормализовалось». Володин отметил поддержку депутатами работы Министерства промышленности и торговли по снижению цены на металл.
«Внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары», — написал спикер Госдумы.
Ранее Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен на фоне санкций. По его словам, в некоторых регионах цены на продукты выросли вдвое, подорожали также детское питание, подгузники и лекарства. При этом у поставщиков есть необходимые запасы товара, значит, повышение цен необоснованно, отмечал председатель Госдумы.