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Экономика

DM: Британия до спецоперации потратила на товары из России рекордную сумму

Ведомости

Великобритания за месяц до начала специальной военной операции на Украине сделала закупку российских товаров на рекордные 2,6 млрд фунтов стерлингов, пишет Daily Mail со ссылкой на данные Управления национальной статистики.

«Январский импорт включал топливо на 911,5 млн фунтов стерлингов: уголь, кокс и брикеты на 32 млн фунтов стерлингов, нефть на 590,4 млн фунтов стерлингов и газ на 289,1 млн фунтов стерлингов», — сообщает издание. 

Кроме того, власти потратили 3 млн фунтов стерлингов на корма для животных, 24,9 млн — на химикаты, 11 млн — на сталь и 22,1 млн — на другие металлы.

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Общая сумма импорта — 2,6 млрд фунтов стерлингов — вдвое превышает показатели российского импорта в декабре. Кроме того, это «намного выше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2020 г. на уровне чуть менее 1,4 млрд фунтов стерлингов», передает DM.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, затем Госдума и Совфед приняли договоры о дружбе и взаимопомощи России с республиками. 24 февраля глава государства объявил о начале спецоперации России на Украине для защиты жителей Донбасса. Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России, которые в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. 

Новые санкции США предполагают запрет на импорт из России икры и других морепродуктов, водки и алкогольных напитков, а также бриллиантов и алмазов. Также вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши — автомобилей, одежды и ювелирных изделий. Президент США Джо Байден намерен добиваться исключения России из Всемирной торговой организации (ВТО), сообщал Белый дом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных