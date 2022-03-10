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Экономика

Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен на фоне санкций

Ведомости

Некоторые товары могут подорожать в условиях антироссийских санкций, однако недопустимо искусственно повышать цены на продукцию, прикрываясь санкциями, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введённых в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств. Но когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо», — заявил Володин.

Он отметил, что в некоторых регионах цены на продукты выросли вдвое, подорожали также детское питание, подгузники и лекарства. При этом у поставщиков есть необходимые запасы товара, значит, повышение цен необоснованно, добавил Володин.

По данным Росстата, с 26 февраля по 4 марта потребительские цены выросли на 2,22% относительно предыдущей недели — это абсолютный максимум за все время наблюдений. Предыдущий максимум Росстат фиксировал с 16 по 22 декабря 2014 г. — 0,9%. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция по состоянию на 4 марта ускорилась до 10,42%. 25 февраля показатель составлял 9,05%. Годовая инфляция в феврале достигла рекордных с января 2016 г. 9,15% после 8,73% в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных