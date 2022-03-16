Туроператоры спрогнозировали рост цен на отдых в России на 10-30%

«Пока мы не видим увеличения стоимости, хотя есть отели, которые нам уже присылают об этом информацию. Но это пока, сейчас все заняли выжидательную позицию, и если дальше будут расти цены, то, соответственно, отельеры вынуждены будут поднимать стоимость», — рассказала заместитель гендиректора туроператора «Мультитур» Маргарита Назарова. Она отметила, что выгодно бронировать отдых на лето сейчас, пока действуют старые цены и есть скидки за раннее бронирование.