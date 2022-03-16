Газета
Бизнес

Туроператоры спрогнозировали рост цен на отдых в России на 10-30%

Ведомости

Туроператоры спрогнозировали рост цен на отдых в России летом 2022 г. на 10-30%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителей туристических компаний. По их данным, некоторые гостиницы уже заявили о повышении цен или из-за подорожания продуктов предложили туроператорам продавать только размещение в отеле, а питание оплачивать на месте.

«Пока мы не видим увеличения стоимости, хотя есть отели, которые нам уже присылают об этом информацию. Но это пока, сейчас все заняли выжидательную позицию, и если дальше будут расти цены, то, соответственно, отельеры вынуждены будут поднимать стоимость», — рассказала заместитель гендиректора туроператора «Мультитур» Маргарита Назарова. Она отметила, что выгодно бронировать отдых на лето сейчас, пока действуют старые цены и есть скидки за раннее бронирование.

По словам президента группы компаний Atelika Hotel Group Алексея Высоканова, после начала спецоперации на Украине бронирование в отелях компании снизилось на 60%, однако с перезапуском туристического кешбэка 15 марта спрос резко вырос и превышает показатели 2021 г. По мнению Высоканова, отдых в России в этом году подорожает на 10-30%, а цены на отели высокого уровня – еще выше.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что отели пока не повышают цены, потому что хотят дождаться стабилизации ситуации. Спрос на отдых упал на 50%, и если такая тенденция сохранится, цены вырастут на 10-15%, а если спрос вырастет – минимум на 20-30%. Туроператоры добавили, что дальнейшие продажи будут зависеть от политической ситуации. Высоканов отметил, что для развития внутреннего туризма в кризис нужно увеличить номерной фонд и создавать с нуля новые курортные зоны. Он назвал проблемой российских гостиниц качество сервиса и нехватку подготовленного персонала.

Из-за санкций ЕС с 27 февраля российским авиакомпаниям запрещено летать во всем воздушном пространстве ЕС. Ростуризм рекомендовал россиянам не посещать страны, которые ввели антироссийские санкции, потому что у туристов могут возникнуть проблемы с возвращением домой. 2 марта власти Турции, Египта и Туниса подтвердили, что будут принимать российских туристов и не планируют вводить для них ограничения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных