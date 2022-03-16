Туроператоры спрогнозировали рост цен на отдых в России на 10-30%
Туроператоры спрогнозировали рост цен на отдых в России летом 2022 г. на 10-30%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителей туристических компаний. По их данным, некоторые гостиницы уже заявили о повышении цен или из-за подорожания продуктов предложили туроператорам продавать только размещение в отеле, а питание оплачивать на месте.
«Пока мы не видим увеличения стоимости, хотя есть отели, которые нам уже присылают об этом информацию. Но это пока, сейчас все заняли выжидательную позицию, и если дальше будут расти цены, то, соответственно, отельеры вынуждены будут поднимать стоимость», — рассказала заместитель гендиректора туроператора «Мультитур» Маргарита Назарова. Она отметила, что выгодно бронировать отдых на лето сейчас, пока действуют старые цены и есть скидки за раннее бронирование.
По словам президента группы компаний Atelika Hotel Group Алексея Высоканова, после начала спецоперации на Украине бронирование в отелях компании снизилось на 60%, однако с перезапуском туристического кешбэка 15 марта спрос резко вырос и превышает показатели 2021 г. По мнению Высоканова, отдых в России в этом году подорожает на 10-30%, а цены на отели высокого уровня – еще выше.
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что отели пока не повышают цены, потому что хотят дождаться стабилизации ситуации. Спрос на отдых упал на 50%, и если такая тенденция сохранится, цены вырастут на 10-15%, а если спрос вырастет – минимум на 20-30%. Туроператоры добавили, что дальнейшие продажи будут зависеть от политической ситуации. Высоканов отметил, что для развития внутреннего туризма в кризис нужно увеличить номерной фонд и создавать с нуля новые курортные зоны. Он назвал проблемой российских гостиниц качество сервиса и нехватку подготовленного персонала.
Из-за санкций ЕС с 27 февраля российским авиакомпаниям запрещено летать во всем воздушном пространстве ЕС. Ростуризм рекомендовал россиянам не посещать страны, которые ввели антироссийские санкции, потому что у туристов могут возникнуть проблемы с возвращением домой. 2 марта власти Турции, Египта и Туниса подтвердили, что будут принимать российских туристов и не планируют вводить для них ограничения.