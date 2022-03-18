Египет временно отменил штрафы за просроченные визы для россиян

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщают, что за рубежом остаются еще около 25 000 российских туристов, которые могут воспользоваться специальными вывозными рейсами. Больше всего организованных туристов сейчас находится в Египте — по оценке АТОР, это около 13 000 человек. Часть находится также в Турции, ОАЭ, Доминикане, Вьетнаме, Таиланде и других странах. Больше всего самостоятельных туристов находится в Таиланде, такие путешественники также есть в Египте, Латинской Америке, ОАЭ и на Мальдивах.