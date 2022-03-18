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Общество

Египет временно отменил штрафы за просроченные визы для россиян

Ведомости

Министерство туризма Египта приняло решение временно отменить штрафы для российских туристов за просроченный период безвизового пребывания в Шарм-эль-Шейхе, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

«Только что министр туризма Египта официально подтвердил мне временную отмену штрафов для наших туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эль-Шейхе», — написала она. Догузова отметила, что на фоне отмены рейсов ей поступало множество жалоб от туристов по поводу штрафов за просроченные визы, в связи с чем она попросила египетскую сторону о содействии.

17 марта два самолета «Аэрофлота» доставили в ночь на четверг в Москву группу застрявших в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде российских туристов. Оба рейса, по данным ТАСС, были заполнены на 100%. Первый рейс следовал в Москву через Шарм-эль-Шейх и Хургаду, и большинство летевших пассажиров были из Шарм-эль-Шейха. Второй рейс, который совершал перелет напрямую из Хургады в Москву, был укомплектован исключительно туристами с этого курорта.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщают, что за рубежом остаются еще около 25 000 российских туристов, которые могут воспользоваться специальными вывозными рейсами. Больше всего организованных туристов сейчас находится в Египте — по оценке АТОР, это около 13 000 человек. Часть находится также в Турции, ОАЭ, Доминикане, Вьетнаме, Таиланде и других странах. Больше всего самостоятельных туристов находится в Таиланде, такие путешественники также есть в Египте, Латинской Америке, ОАЭ и на Мальдивах.

Некоторые туристы столкнулись с трудностями из-за невозможности вернуться домой после того, как западные страны ввели санкции против России на фоне военной операции на Украине. Так, США, Евросоюз, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли свое пространство для российских самолетов и пообещали перехватывать нарушившие запрет воздушные суда. Евросоюз в конце февраля ввел запрет на поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России.

Из-за арестов самолетов Росавиация 6 марта рекомендовала авиакомпаниям, которые арендуют лайнеры у иностранных компаний, приостановить все рейсы за рубеж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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