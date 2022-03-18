Таиланд отменит обязательный ПЦР-тест перед въездом с 1 апреля
Правительство Таиланда приняло решение отменить обязательный ПЦР-тест, результат которого необходимо предъявлять перед въездом в королевство, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Натапану Нопакун. Новые правила для туристов будут действовать с 1 апреля.
«С 1 апреля путешественники, прибывающие в страну для прохождения карантина, будут находиться в изоляции лишь пять дней вне зависимости от статуса вакцинации», — подчеркнул Нопакун. В данный момент этот период составляет 10 дней.
По его словам, с конца мая по конец июня прогнозируется стадия снижения числа инфицированных коронавирусом в стране. При этом программу Test & Go, позволяющую полностью привитым от коронавируса людям не проходить карантин, планируется отменить, но оставить систему Thailand Pass, созданную для получения разрешения на въезд в королевство, добавил Нопакун.
С 1 сентября 2021 г. власти Таиланда разрешили въезд в страну иностранцам, привитым «Спутником V», по туристической программе «Пхукетская песочница». Она предполагает недельное нахождение туристов в пределах определенных территорий. Сперва программа распространялась на Пхукет, с 1 февраля к нему присоединись новые районы — Бангламунг, Сирача, острова Чанг, Сичанг, Паттайя, Краби, Пханган и другие.
Чтобы воспользоваться программой, туристу необходимо забронировать гостиницу из списка одобренных, оплатить два ПЦР-теста, а также предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета. С 1 ноября было введено требование регистрироваться в системе Thailand Pass, чтобы получить QR-код для въезда в страну по одной из трех схем: Test and Go, «Пхукетская песочница» и карантин.
В февраля стало известно, что российские туристы, привитые однокомпонентной вакциной «Спутник лайт», смогут посещать Таиланд без прохождения карантина. Информация о включении «Спутника лайт» в список разрешенных для въезда вакцин есть на сайте департамента консульских дел МИД Таиланда.