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Песков объяснил прерывание трансляции выступления Путина в «Лужниках»

Ведомости

Трансляция выступления президента России Владимира Путина в «Лужниках» оборвалась из-за технического сбоя на сервере, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это было вызвано техническим сбоем на сервере», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

По словам представителя Кремля, «буквально через минуту» повторят полную версию выступления президента.

Ранее сегодня глава государства выступил на праздничном концерте-митинге по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией. По данным столичного управления МВД, в мероприятии приняло участие более 200 000 человек.

Ранее по теме: Путин выступил на праздничном митинге-концерте в «Лужниках»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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