Песков объяснил прерывание трансляции выступления Путина в «Лужниках»
Трансляция выступления президента России Владимира Путина в «Лужниках» оборвалась из-за технического сбоя на сервере, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это было вызвано техническим сбоем на сервере», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
По словам представителя Кремля, «буквально через минуту» повторят полную версию выступления президента.
Ранее сегодня глава государства выступил на праздничном концерте-митинге по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией. По данным столичного управления МВД, в мероприятии приняло участие более 200 000 человек.