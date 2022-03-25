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Общество

На бывшую сотрудницу «Первого канала» завели новое административное дело

Ведомости

Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал новый протокол в отношении экс-редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, которая 14 марта во время прямого эфира программы «Время» появилась с антивоенным плакатом за спиной ведущей Екатерины Андреевой. Это следует из картотеки на сайте суда.

Суд рассмотрит дело по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о новой статье о публичных действиях, направленных на «дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», в том числе о публичных призывах «к воспрепятствованию использования» российских Вооруженных сил в указанных целях. Максимальным наказанием за это является штраф в 50 000 руб. для граждан, 200 000 руб. — для должностных лиц, 500 000 руб. — для юрлиц.

Заседание по делу назначено на 14 апреля. В суде заявили агентству ТАСС, что Овсянниковой грозит штраф в 50 000 руб.

15 марта Останкинский районный суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 000 руб. Ее признали виновной в проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о реализации такового (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом в эфире программы «Время» вечером 14 марта. Ее личность тогда подтвердил юрист Павел Чиков. Пресс-служба самого канала сообщила о начале служебной проверки в связи с произошедшим. После в Telegram появилось видео, в котором девушка критически отозвалась о военной операции России на Украине, а также призналась, что ей стыдно за свою работу на «Первом канале».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных