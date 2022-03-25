На бывшую сотрудницу «Первого канала» завели новое административное дело
Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал новый протокол в отношении экс-редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, которая 14 марта во время прямого эфира программы «Время» появилась с антивоенным плакатом за спиной ведущей Екатерины Андреевой. Это следует из картотеки на сайте суда.
Суд рассмотрит дело по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о новой статье о публичных действиях, направленных на «дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», в том числе о публичных призывах «к воспрепятствованию использования» российских Вооруженных сил в указанных целях. Максимальным наказанием за это является штраф в 50 000 руб. для граждан, 200 000 руб. — для должностных лиц, 500 000 руб. — для юрлиц.
Заседание по делу назначено на 14 апреля. В суде заявили агентству ТАСС, что Овсянниковой грозит штраф в 50 000 руб.
15 марта Останкинский районный суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 000 руб. Ее признали виновной в проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о реализации такового (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).
Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом в эфире программы «Время» вечером 14 марта. Ее личность тогда подтвердил юрист Павел Чиков. Пресс-служба самого канала сообщила о начале служебной проверки в связи с произошедшим. После в Telegram появилось видео, в котором девушка критически отозвалась о военной операции России на Украине, а также призналась, что ей стыдно за свою работу на «Первом канале».