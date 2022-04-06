В Белгородской области эвакуировали все школы из-за сообщений о минировании

В начале февраля в ФСБ сообщили о задержании 14 человек, подозреваемых в рассылке сообщений, в том числе киевского студента 2003 года рождения. Против них возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 и 3 ст. 207 УК). 8 февраля также стало известно, что по подозрению в рассылке писем о заложенных бомбах был задержан 14-летний ученик одной из гимназий Екатеринбурга. ФСБ сообщила, что у подростка был «зарубежный куратор». По версии следствия, он «минировал» объекты в том числе на заказ, получая за это по 1000 руб. на электронный кошелек.