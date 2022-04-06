В Белгородской области эвакуировали все школы из-за сообщений о минировании
Все школы Белгорода и Белгородской области эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Антон Иванов.
По его словам, утром 6 апреля на электронную почту Центра образования №15 «Луч» поступило сообщение о заминировании всех школ города и области. В настоящее время сотрудники спецслужб проводят проверку зданий, а учащихся и персонал переводят в безопасное место.
«Прошу вас всех сохранять спокойствие. Мы понимаем, что это часть информационного давления на регион. По желанию родителей сегодня можно отправить детей домой», — добавил мэр.
Волна ложных сообщений о минировании и подготовке взрывов в разных городах России началась в ноябре 2019 г. Угрозы затронули магазины, школы, больницы и административные здания. 18 декабря того же года неизвестные сообщили о минировании крупнейших вокзалов Москвы, аэропортов и семи районных судов. После этого полиция и спасатели проверили более 1000 столичных объектов, в ходе проверки угроз на улицы вывели около 170 000 человек.
С начала 2022 г. случаи массовой рассылки сообщений о минировании участились вновь. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал 19 января, что угрозы о взрывах в детсадах, школах и колледжах получили в большинстве регионов страны. Большинство «заминированных» учреждений находились в крупных городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
В начале февраля в ФСБ сообщили о задержании 14 человек, подозреваемых в рассылке сообщений, в том числе киевского студента 2003 года рождения. Против них возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 и 3 ст. 207 УК). 8 февраля также стало известно, что по подозрению в рассылке писем о заложенных бомбах был задержан 14-летний ученик одной из гимназий Екатеринбурга. ФСБ сообщила, что у подростка был «зарубежный куратор». По версии следствия, он «минировал» объекты в том числе на заказ, получая за это по 1000 руб. на электронный кошелек.