«Известия» узнали о росте себестоимости школьных обедов на 18%
Себестоимость порции еды в школьной столовой выросла в среднем на 18%, передают «Известия» со ссылкой на данные Отраслевого союза развития социального питания по итогам тематического мониторинга. Сильнее всего подорожали какао, сахар и овощи.
Исполнительный директор союза Тимофей Фионов пояснил, что в соответствии с требованиями Санпина школьник должен получать определенный набор продуктов в рамках питания в учебном заведении. «Исходя из изменения оптовой стоимости этих продуктов по регионам в среднем по России стоимость продуктов в школьной тарелке выросла на 18%», — отметил он. Цена какао за два месяца выросла на 52%, сахара — на 49%, овощей — на 47%. Наименьшую динамку показали кисломолочные продукты (2%), печенье и кондитерские изделия (6%), а также рыба (6%) и макароны (6%).
Дополнительные расходы на горячее питание для младшеклассников удастся покрыть за счет средств бюджета, отметил Фионов. «Есть федеральная субсидия на питание 1–4 классов. В ее рамках есть экономия, потому что она выделяется из расчета на все учебные дни на 100% школьников», — подчеркнул он. Если дети болеют или учатся на дистанционном обучении, то 100% посещаемости, на которую рассчитаны средства, нет — экономия составляет порядка 15% от субсидии.
«На сегодняшний день риск нехватки финансирования до окончания текущего учебного года отсутствует. При этом мониторинг в части предоставления питания поставлен министерством на особый контроль для возможности оперативного реагирования в случае изменения ситуации, в том числе и с ценообразованием», — отметили в пресс-службе Минпросвещения.
При этом эксперты считают, что родители учеников средних и старших классов будут вынуждены платить за школьные обеды больше из-за индексации тарифов на льготное питание. Директор по развитию Национальной родительской ассоциации (НРА) Марианна Шевченко рассказала, что о росте цен уже начали предупреждать на родительских собраниях. Некоторые семьи принимают решение об отказе от школьного питания в расчете на то, что собирать ребенку обед с собой будет дешевле.
В ряде регионов России уже объявили о выделении бюджетных средств для обеспечения питанием школьников. Так, власти Тверской области приняли решение обеспечивать бесплатным питанием детей с первого по 11-й классы из семей с невысоким уровнем доходов. Ранее такие обеды получали ученики начальных классов, посещавшие продленку или пользовавшиеся подвозом к школе и обратно, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства. В Подмосковье, в свою очередь, на обеспечение начальных классов горячим питанием направят 5 млрд руб.