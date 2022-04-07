«Известия» узнали о росте себестоимости школьных обедов на 18%

Исполнительный директор союза Тимофей Фионов пояснил, что в соответствии с требованиями Санпина школьник должен получать определенный набор продуктов в рамках питания в учебном заведении. «Исходя из изменения оптовой стоимости этих продуктов по регионам в среднем по России стоимость продуктов в школьной тарелке выросла на 18%», — отметил он. Цена какао за два месяца выросла на 52%, сахара — на 49%, овощей — на 47%. Наименьшую динамку показали кисломолочные продукты (2%), печенье и кондитерские изделия (6%), а также рыба (6%) и макароны (6%).