Газета
Общество

«Известия» узнали о росте себестоимости школьных обедов на 18%

Ведомости

Себестоимость порции еды в школьной столовой выросла в среднем на 18%, передают «Известия» со ссылкой на данные Отраслевого союза развития социального питания по итогам тематического мониторинга. Сильнее всего подорожали какао, сахар и овощи.

Исполнительный директор союза Тимофей Фионов пояснил, что в соответствии с требованиями Санпина школьник должен получать определенный набор продуктов в рамках питания в учебном заведении. «Исходя из изменения оптовой стоимости этих продуктов по регионам в среднем по России стоимость продуктов в школьной тарелке выросла на 18%», — отметил он. Цена какао за два месяца выросла на 52%, сахара — на 49%, овощей — на 47%. Наименьшую динамку показали кисломолочные продукты (2%), печенье и кондитерские изделия (6%), а также рыба (6%) и макароны (6%).

Дополнительные расходы на горячее питание для младшеклассников удастся покрыть за счет средств бюджета, отметил Фионов. «Есть федеральная субсидия на питание 1–4 классов. В ее рамках есть экономия, потому что она выделяется из расчета на все учебные дни на 100% школьников», — подчеркнул он. Если дети болеют или учатся на дистанционном обучении, то 100% посещаемости, на которую рассчитаны средства, нет — экономия составляет порядка 15% от субсидии. 

«На сегодняшний день риск нехватки финансирования до окончания текущего учебного года отсутствует. При этом мониторинг в части предоставления питания поставлен министерством на особый контроль для возможности оперативного реагирования в случае изменения ситуации, в том числе и с ценообразованием», — отметили в пресс-службе Минпросвещения.

При этом эксперты считают, что родители учеников средних и старших классов будут вынуждены платить за школьные обеды больше из-за индексации тарифов на льготное питание. Директор по развитию Национальной родительской ассоциации (НРА) Марианна Шевченко рассказала, что о росте цен уже начали предупреждать на родительских собраниях. Некоторые семьи принимают решение об отказе от школьного питания в расчете на то, что собирать ребенку обед с собой будет дешевле. 

В ряде регионов России уже объявили о выделении бюджетных средств для обеспечения питанием школьников. Так, власти Тверской области приняли решение обеспечивать бесплатным питанием детей с первого по 11-й классы из семей с невысоким уровнем доходов. Ранее такие обеды получали ученики начальных классов, посещавшие продленку или пользовавшиеся подвозом к школе и обратно, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства. В Подмосковье, в свою очередь, на обеспечение начальных классов горячим питанием направят 5 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных