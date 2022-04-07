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Общество

Мишустин заявил о необходимости восстановления плановой медпомощи

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшее время восстановить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Об этом он заявил в ходе отчета правительства в Госдуме.

«Теперь – о плановой помощи. Надо восстановить ее в полном объеме по всей стране. Прошу глав российских субъектов обеспечить это в ближайшее время. Чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также сделали отложенные операции», — заявил Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

В период пандемии коронавируса, которая началась в марте 2020 г., власти регионов сокращали объемы плановой медпомощи, чтобы освободить койки для лечения пациентов с COVID-19. В начале февраля прошел пик пятой волны заболеваемости коронавирусом, когда за сутки было зарегистрировано 203 949 случаев заражения. За последние сутки в России выявили 14 355 случаев заражения. После снижения заболеваемости коронавирусом власти регионов сняли большинство ограничений.

С 1 июля прошлого года россияне могут пройти углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19. Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. На первом этапе пациент сдаст анализ крови, проверит ее насыщенность кислородом, сделает рентген легких и придет на прием к терапевту. При необходимости врач отправит пациента на второй этап, чтобы уточнить диагноз. На втором этапе диспансеризации пациенту сделают КТ легких, эхокардиографию и допплеровское исследование сосудов ног. Если у пациента выявят хроническое заболевание или риск его возникновения, ему назначат лечение или медицинскую реабилитацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных