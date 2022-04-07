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Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании

Ведомости

Министерство науки и высшего образования планирует ввести цифровые дипломы об образовании, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

«Диплом не бумажный, а цифровой, мы над этим работаем, в ближайшее время мы планируем, что это будет», — сказал он журналистам.

По его словам, введение такого диплома может произойти в ближайший год. Фальков отметил, что все российские ведущие вузы уже используют электронные форматы для написания различных письменных работ. «Наверняка вы найдете где-то вузы, где есть и другие требования, но, по-моему, это все легко решается», — подчеркнул министр.

В марте на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления о проведении эксперимента по формированию цифровых документов об образовании. Он, как следует из документа, пройдет в период с 1 июля по 25 декабря. Целью эксперимента является создание и апробация механизма формирования цифровых документов об образовании, а его участниками — Рособрнадзор, Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Минздрав и вузы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных