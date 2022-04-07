Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании
Министерство науки и высшего образования планирует ввести цифровые дипломы об образовании, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.
«Диплом не бумажный, а цифровой, мы над этим работаем, в ближайшее время мы планируем, что это будет», — сказал он журналистам.
По его словам, введение такого диплома может произойти в ближайший год. Фальков отметил, что все российские ведущие вузы уже используют электронные форматы для написания различных письменных работ. «Наверняка вы найдете где-то вузы, где есть и другие требования, но, по-моему, это все легко решается», — подчеркнул министр.
В марте на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления о проведении эксперимента по формированию цифровых документов об образовании. Он, как следует из документа, пройдет в период с 1 июля по 25 декабря. Целью эксперимента является создание и апробация механизма формирования цифровых документов об образовании, а его участниками — Рособрнадзор, Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Минздрав и вузы.