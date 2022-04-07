Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании

По его словам, введение такого диплома может произойти в ближайший год. Фальков отметил, что все российские ведущие вузы уже используют электронные форматы для написания различных письменных работ. «Наверняка вы найдете где-то вузы, где есть и другие требования, но, по-моему, это все легко решается», — подчеркнул министр.