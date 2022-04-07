В Израиле сообщили о стрельбе в центре Тель-Авива
В центре Тель-Авива произошла стрельба, сообщает The Times of Israel. Инцидент имел место на улице Дизенгоф, где открыто множество баров и ресторанов.
По данным медиков, шесть человек пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии, состояние четверых оценивается как среднее и тяжелое. О погибших не сообщается.
«Мы сидели в ресторане на Дизенгофе, и вдруг раздался огромный грохот и волна людей, все побежали», — приводит издание слова очевидца происходящего.
Полиция Тель-Авива попросила жителей держаться подальше от улицы Дизенгоф. Данных о задержании злоумышленников пока не поступало.