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Общество

В Израиле сообщили о стрельбе в центре Тель-Авива

Ведомости

В центре Тель-Авива произошла стрельба, сообщает The Times of Israel. Инцидент имел место на улице Дизенгоф, где открыто множество баров и ресторанов. 

По данным медиков, шесть человек пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии, состояние четверых оценивается как среднее и тяжелое. О погибших не сообщается. 

«Мы сидели в ресторане на Дизенгофе, и вдруг раздался огромный грохот и волна людей, все побежали», — приводит издание слова очевидца происходящего. 

Полиция Тель-Авива попросила жителей держаться подальше от улицы Дизенгоф. Данных о задержании злоумышленников пока не поступало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных