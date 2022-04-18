Haaretz: Путин попросил Беннета передать России Александровское подворье
Президент России Владимир Путин направил письмо премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой дать разрешение на передачу иерусалимского храма Александра Невского, расположенного в Александровском подворье. Об этом сообщает израильская газета Haaretz со ссылкой на источники. По данным издания, израильские власти уже занимаются этим вопросом, но подробности пока не раскрываются.
15 апреля бывший российский премьер-министр и председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщал, что вопрос с передачей в собственности России Александровского подворья было приостановлено.
«Мы боремся за возвращение Александровского подворья, и это очень сложно. Почти решили, пять лет работали, нашли все исторические документы, но случилась ситуация с Украиной», — говорил Степашин (цитата по «РИА Новости»).
Александровское подворье — это комплекс исторических зданий рядом с хамом Гроба Господня. Оно было возведено в конце XIX века ИППО. Участок на котором построен комплекс, был выкуплен при императоре Александре II в 1859 г. Изначально участок предназначался для русского консульства в Палестине, однако в 1881 г. там начались археологические раскопки, в ходе которых были найдены многочисленные исторические артефакты, в том числе, Порог Судных Врат.
Споры о собственности начались после Октябрьской революции в России, новый виток начался в 2015 г., когда Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, поручил оформить права России на Александровское подворье.
В январе 2020 г. израильские СМИ сообщали, что власти страны приняли решение передать в собственность России Александровское подворье в обмен на помилование израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков.
Однако 3 марта Haaretz сообщала, что Окружной суд Иерусалима приостановил регистрацию права собственности Александровского подворья на имя Российской Федерации. Суд заявил, что данное решение должно быть принято правительством Израиля.