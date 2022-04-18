Haaretz: Путин попросил Беннета передать России Александровское подворье

Александровское подворье — это комплекс исторических зданий рядом с хамом Гроба Господня. Оно было возведено в конце XIX века ИППО. Участок на котором построен комплекс, был выкуплен при императоре Александре II в 1859 г. Изначально участок предназначался для русского консульства в Палестине, однако в 1881 г. там начались археологические раскопки, в ходе которых были найдены многочисленные исторические артефакты, в том числе, Порог Судных Врат.