Минобрнауки отменило плановые и внеплановые проверки вузов в 2022 году
Минобрнауки приняло решение об отмене плановых и внеплановых проверок российских вузов в 2022 г., заявил министр Валерий Фальков на встрече правительства с представителями сферы высшего образования.
«У нас введен мораторий правительством России на проверки вузов, речь идет о плановых и внеплановых проверках, которые в 2022 г. проводиться не будут», — отметил Фальков (цитата по ТАСС). Он напомнил о принятом в 2019 г. разделении российских вузов на три категории — первую, вторую и третью для оценки и мониторинга результативности их деятельности. Теперь, по словам министра, этот инструмент актуален только для научных организаций.
«Сегодня в условиях, когда уже год действует у нас новая программа "Приоритет-2030" и мы имеем возможность сегодня оценивать и динамику вузов, запустили отдельно мониторинг, вы знаете о том, что эксперты приезжают к вам, подготовлен и подписан приказ об установлении для университетов, для вузов категорий соответствующих», — заключил Фальков.
Программа «Приоритет 2030» была запущена в 2021 г. Как пояснял ранее Фальков, цель программы — сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.