Минобрнауки отменило плановые и внеплановые проверки вузов в 2022 году

«У нас введен мораторий правительством России на проверки вузов, речь идет о плановых и внеплановых проверках, которые в 2022 г. проводиться не будут», — отметил Фальков (цитата по ТАСС). Он напомнил о принятом в 2019 г. разделении российских вузов на три категории — первую, вторую и третью для оценки и мониторинга результативности их деятельности. Теперь, по словам министра, этот инструмент актуален только для научных организаций.