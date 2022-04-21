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Общество

Минобрнауки отменило плановые и внеплановые проверки вузов в 2022 году

Ведомости

Минобрнауки приняло решение об отмене плановых и внеплановых проверок российских вузов в 2022 г., заявил министр Валерий Фальков на встрече правительства с представителями сферы высшего образования. 

«У нас введен мораторий правительством России на проверки вузов, речь идет о плановых и внеплановых проверках, которые в 2022 г. проводиться не будут», — отметил Фальков (цитата по ТАСС). Он напомнил о принятом в 2019 г. разделении российских вузов на три категории — первую, вторую и третью для оценки и мониторинга результативности их деятельности. Теперь, по словам министра, этот инструмент актуален только для научных организаций.

«Сегодня в условиях, когда уже год действует у нас новая программа "Приоритет-2030" и мы имеем возможность сегодня оценивать и динамику вузов, запустили отдельно мониторинг, вы знаете о том, что эксперты приезжают к вам, подготовлен и подписан приказ об установлении для университетов, для вузов категорий соответствующих», — заключил Фальков.

Программа «Приоритет 2030» была запущена в 2021 г. Как пояснял ранее Фальков, цель программы — сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных