Суд в Курске приговорил экс-главу ОМВД к 13 годам колонии за сотрудничество с СБУ

11 апреля было закончено судебное следствие, после чего начались прения сторон. Гособвинитель запросил для Борзенкова 16 лет колонии строгого режима и штраф в 250 000 руб. В суде сообщили, что обвиняемый не признал свою вину. Приговор суда пока что не вступил в силу и может быть обжалован. Собеседник издания в местных правоохранительных органах не исключил, что и защита, и обвинение могут обжаловать решение суда.