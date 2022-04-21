Суд в Курске приговорил экс-главу ОМВД к 13 годам колонии за сотрудничество с СБУ
Курский областной суд приговорил бывшего начальника ОМВД по Золотухинскому району подполковника Дмитрия Борзенкова к 13 годам строгого режима по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщил «Коммерсантъ». Борзенкову также назначили год ограничения свободы, штраф в 200 000 руб. и лишили его специального звания подполковника полиции.
Дело по обвинению в шпионаже в отношении Борзенкова возбудили в 2020 г. По данным ФСБ, подполковник «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБУ и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну». В ФСБ и в суде не пояснили, о каких данных идет речь. Собеседники издания предположили после его задержания, что Борзенкова могли завербовать во время прохождения службы в Шахтах в Ростовской области.
11 апреля было закончено судебное следствие, после чего начались прения сторон. Гособвинитель запросил для Борзенкова 16 лет колонии строгого режима и штраф в 250 000 руб. В суде сообщили, что обвиняемый не признал свою вину. Приговор суда пока что не вступил в силу и может быть обжалован. Собеседник издания в местных правоохранительных органах не исключил, что и защита, и обвинение могут обжаловать решение суда.