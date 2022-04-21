Газета
Общество

Суд в Курске приговорил экс-главу ОМВД к 13 годам колонии за сотрудничество с СБУ

Ведомости

Курский областной суд приговорил бывшего начальника ОМВД по Золотухинскому району подполковника Дмитрия Борзенкова к 13 годам строгого режима по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщил «Коммерсантъ». Борзенкову также назначили год ограничения свободы, штраф в 200 000 руб. и лишили его специального звания подполковника полиции. 

Дело по обвинению в шпионаже в отношении Борзенкова возбудили в 2020 г. По данным ФСБ, подполковник «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБУ и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну». В ФСБ и в суде не пояснили, о каких данных идет речь. Собеседники издания предположили после его задержания, что Борзенкова могли завербовать во время прохождения службы в Шахтах в Ростовской области.

11 апреля было закончено судебное следствие, после чего начались прения сторон. Гособвинитель запросил для Борзенкова 16 лет колонии строгого режима и штраф в 250 000 руб. В суде сообщили, что обвиняемый не признал свою вину. Приговор суда пока что не вступил в силу и может быть обжалован. Собеседник издания в местных правоохранительных органах не исключил, что и защита, и обвинение могут обжаловать решение суда. 

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных