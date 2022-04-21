Власти Анапы откроют курортный сезон на месяц раньше

Ранее глава ростуризма Зарина Догузова сообщила, что с начала 2022 г. более 2,4 млн россиян воспользовались туристическим кешбэком. По ее словам, в рамках программы туристы купили путевки на 44 млрд руб., а в виде кешбэка им вернули 8,4 млн руб. В этом году россияне в пять раз чаще бронируют туры с кешбэком, чем в прошлом, добавила она.