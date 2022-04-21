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Общество

Власти Анапы откроют курортный сезон на месяц раньше

Ведомости

Курортный сезон в Анапе в 2022 г. начнется на месяц раньше обычного — 1 мая, говорится в Telegram-канале мэрии города. 

«В этом году как и в прошлом Анапа открывает сезон на месяц раньше. Курортная инфраструктура будет готова к приему отдыхающих уже к 1 мая. В это время будут работать 245 объектов размещения со средней нагрузкой около 90%. В период праздничных выходных для гостей и жителей курорта будут организованы различные досуговые мероприятия. Погода обещает порадовать тёплом», — говорится в сообщении.

В администрации города добавили, что на майские праздники в Анапу планируют приехать более 80 000 человек, а с начала года город посетили около 160 000 человек — на 8% больше, чем в 2021 г.

Ранее глава ростуризма Зарина Догузова сообщила, что с начала 2022 г. более 2,4 млн россиян воспользовались туристическим кешбэком. По ее словам, в рамках программы туристы купили путевки на 44 млрд руб., а в виде кешбэка им вернули 8,4 млн руб. В этом году россияне в пять раз чаще бронируют туры с кешбэком, чем в прошлом, добавила она. 

По программе детского кешбэка родители приобрели для детей 130 000 путевок и вернули на карты 2 млрд руб., отметила глава Ростуризма. Эта программа стартовала 31 марта, родители могут купить через нее для своих детей путевки в детские стационарные и палаточные лагеря со скидкой 50%, но не более 20 000 руб. Поездка должна состояться с 1 мая по 30 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных