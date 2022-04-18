Более 2,4 млн россиян воспользовались туристическим кешбэком с начала года

С начала года прошли два этапа распродажи туров с кешбэком. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, в рамках программы туристы смогут вернуть до 20% от стоимости тура, но не более 20 000 руб. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир».