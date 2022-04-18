Более 2,4 млн россиян воспользовались туристическим кешбэком с начала года
С начала года программой туристического кешбэка в России воспользовались более 2,4 млн путешественников, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия 24».
«В ночь на 16 апреля завершилось дополнительное окно продаж по программе туристического кешбэка. Если брать суммарно два последних окна продаж, то с начала 2022 г. туристическим кешбэком воспользовались более 2,4 млн человек», — приводит «Интерфакс» слова Догузовой.
По ее словам, на данный момент туристам начислено на карточки в виде кешбэка 8,4 млн руб. Всего туристы приобрели туров почти на 44 млрд руб. Отмечается, что по сравнению с 2021 г. путешествия с кешбэком бронируют в 5 раз чаще.
С начала года прошли два этапа распродажи туров с кешбэком. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, в рамках программы туристы смогут вернуть до 20% от стоимости тура, но не более 20 000 руб. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир».
Изначально распродажи начались 18 января и должны были продлиться до 12 апреля, однако акция завершилась досрочно, в ночь на 1 марта, поскольку к этому моменту закончились средства, выделенные на весеннее окно продаж. Продажи возобновились 15 марта, в рамках второго этапа туры можно покупать вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие — с момента покупки и до 1 июля.
«Благодаря продлению второго этапа программы до 15 апреля путешествия по стране с кешбэком приобрели еще полмиллиона граждан. Это очень много. За последнее время 100 000 человек пользовались кешбэком в день», — сказала Догузова. Она добавила, что чаще всего покупали туры в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московскую область, Москву и Татарстан.
По программе детского кешбэка родители приобрели для детей 130 000 путевок и вернули на карты 2 млрд руб., отметила глава Ростуризма. Эта программа стартовала 31 марта, родители могут купить через нее для своих детей путевки в детские стационарные и палаточные лагеря со скидкой 50%, но не более 20 000 руб. Поездка должна состояться с 1 мая по 30 сентября.