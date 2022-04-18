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Экономика

Более 2,4 млн россиян воспользовались туристическим кешбэком с начала года

Ведомости

С начала года программой туристического кешбэка в России воспользовались более 2,4 млн путешественников, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия 24».

«В ночь на 16 апреля завершилось дополнительное окно продаж по программе туристического кешбэка. Если брать суммарно два последних окна продаж, то с начала 2022 г. туристическим кешбэком воспользовались более 2,4 млн человек», — приводит «Интерфакс» слова Догузовой.

По ее словам, на данный момент туристам начислено на карточки в виде кешбэка 8,4 млн руб. Всего туристы приобрели туров почти на 44 млрд руб. Отмечается, что по сравнению с 2021 г. путешествия с кешбэком бронируют в 5 раз чаще.

С начала года прошли два этапа распродажи туров с кешбэком. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, в рамках программы туристы смогут вернуть до 20% от стоимости тура, но не более 20 000 руб. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир».

Изначально распродажи начались 18 января и должны были продлиться до 12 апреля, однако акция завершилась досрочно, в ночь на 1 марта, поскольку к этому моменту закончились средства, выделенные на весеннее окно продаж. Продажи возобновились 15 марта, в рамках второго этапа туры можно покупать вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие — с момента покупки и до 1 июля.

«Благодаря продлению второго этапа программы до 15 апреля путешествия по стране с кешбэком приобрели еще полмиллиона граждан. Это очень много. За последнее время 100 000 человек пользовались кешбэком в день», — сказала Догузова. Она добавила, что чаще всего покупали туры в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московскую область, Москву и Татарстан.

По программе детского кешбэка родители приобрели для детей 130 000 путевок и вернули на карты 2 млрд руб., отметила глава Ростуризма. Эта программа стартовала 31 марта, родители могут купить через нее для своих детей путевки в детские стационарные и палаточные лагеря со скидкой 50%, но не более 20 000 руб. Поездка должна состояться с 1 мая по 30 сентября.

Ранее по теме: Правительство продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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