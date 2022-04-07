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Общество

Правительство продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля

Ведомости

Правительство России приняло решение о продлении программы туристического кешбэка за поездки по стране до 15 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

«Правительство приняло решение продлить ее [программу туристического кешбэка] до 15 апреля, чтобы сейчас у людей была возможность не торопясь подготовиться к лету. Так что еще не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России», — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).

По его словам, в 2021 г. по поручению президента России Владимира Путина была разработана программа возврата части стоимости путевки. Это было необходимо для того, чтобы отдых в России был для граждан более доступным и комфортным. «Она очень быстро стала популярной. Уже более 1,5 млн человек ей воспользовались. И желающих по-прежнему очень много», — отметил премьер-министр.

Говоря в целом о туристической отрасли в России, Мишустин отметил, что она обладает широкими мультипликативными возможностями и связана с большим количеством смежных отраслей — от транспортной и строительной до сельского хозяйства.

2 апреля глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что продажи в рамках дополнительного весенне-летнего окна по программе туристического кешбэка идут уже две недели. За этот период туры и проживание в отелях с кешбэком приобрели 500 000 человек. «Эта мера позволила поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях», — подчеркнула Догузова.

Программа кешбэка на туры по России была запущена в 2020 г. Она позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн, но не более 20 000 руб. С начала 2021 г. программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, а объем средств, направленный на приобретение туров и проживание в отелях, составил более 34 млрд руб., кешбэк — 6,7 млрд.

Ранее по теме: Ростуризм предупредил о досрочном закрытии продаж туров с кешбэком

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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