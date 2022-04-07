Правительство продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля

По его словам, в 2021 г. по поручению президента России Владимира Путина была разработана программа возврата части стоимости путевки. Это было необходимо для того, чтобы отдых в России был для граждан более доступным и комфортным. «Она очень быстро стала популярной. Уже более 1,5 млн человек ей воспользовались. И желающих по-прежнему очень много», — отметил премьер-министр.