Правительство продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля
Правительство России приняло решение о продлении программы туристического кешбэка за поездки по стране до 15 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
«Правительство приняло решение продлить ее [программу туристического кешбэка] до 15 апреля, чтобы сейчас у людей была возможность не торопясь подготовиться к лету. Так что еще не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России», — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).
По его словам, в 2021 г. по поручению президента России Владимира Путина была разработана программа возврата части стоимости путевки. Это было необходимо для того, чтобы отдых в России был для граждан более доступным и комфортным. «Она очень быстро стала популярной. Уже более 1,5 млн человек ей воспользовались. И желающих по-прежнему очень много», — отметил премьер-министр.
Говоря в целом о туристической отрасли в России, Мишустин отметил, что она обладает широкими мультипликативными возможностями и связана с большим количеством смежных отраслей — от транспортной и строительной до сельского хозяйства.
2 апреля глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что продажи в рамках дополнительного весенне-летнего окна по программе туристического кешбэка идут уже две недели. За этот период туры и проживание в отелях с кешбэком приобрели 500 000 человек. «Эта мера позволила поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях», — подчеркнула Догузова.
Программа кешбэка на туры по России была запущена в 2020 г. Она позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн, но не более 20 000 руб. С начала 2021 г. программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, а объем средств, направленный на приобретение туров и проживание в отелях, составил более 34 млрд руб., кешбэк — 6,7 млрд.