Ростуризм предупредил о досрочном закрытии продаж туров с кешбэком

По данным ведомства, спрос на программу по сравнению с предыдущим зимним окном продаж вырос в два раза, по сравнению с прошлым годом — в пять раз. За две недели марта путешествия с кешбэком забронировали 500 000 человек, а с начала года участниками программы стали более 1,2 млн россиян, сообщили в Ростуризме. Окно продаж на осенне-зимний период также состоится, о его датах ведомство объявит позднее.