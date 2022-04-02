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Ростуризм предупредил о досрочном закрытии продаж туров с кешбэком

Ведомости

Продажи туров в рамках пятого этапа программы туристического кешбэка будут закрыты досрочно в ночь с 8 на 9 апреля, сообщается на сайте Ростуризма. Ранее предполагалось, что 20% стоимости тура по России можно получить при его покупке до 12 апреля.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера, ведомство направило на кешбэк дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета.

«Эти дополнительные средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось — в ночь с 8 на 9 апреля. Таким образом у всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать», — сообщили в Ростуризме.

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По данным ведомства, спрос на программу по сравнению с предыдущим зимним окном продаж вырос в два раза, по сравнению с прошлым годом — в пять раз. За две недели марта путешествия с кешбэком забронировали 500 000 человек, а с начала года участниками программы стали более 1,2 млн россиян, сообщили в Ростуризме. Окно продаж на осенне-зимний период также состоится, о его датах ведомство объявит позднее.

18 января в России начался пятый этап программы туристического кешбэка, в его рамках можно будет получить 20% стоимости тура по России, купленного до 12 апреля. На сайте Ростуризма сообщалось, что кешбэк будет действовать на поездки с 18 января по 30 апреля этого года, для круизов — до 1 июня.

Программа кешбэка на туры по России была запущена в 2020 г. Она позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн, но не более 20 000 руб. С начала 2021 г. программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, а сумма по приобретению туров и проживанию в отелях составила более 34 млрд руб., кешбэк — 6,7 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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