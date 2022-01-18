В России начался новый этап туристического кешбэка

Как сообщал «Интерфакс», в октябре Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить акцию для реализации туров в низкий сезон на 2022 г. По словам представителей союза, программа распродажи туров с кешбэком заметно повысила спрос на туристические поездки во время пандемии коронавируса и сделала более доступным отдых в России для семей с невысокими доходами.