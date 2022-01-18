В России начался новый этап туристического кешбэка
Пятый этап программы туристического кешбэка начался в России, в его рамках можно будет получить 20% стоимости тура по России, купленного до 12 апреля, говорится на сайте Ростуризма. Кешбэк будет действовать на поездки с 18 января по 30 апреля этого года, для круизов — до 1 июня.
В программе участвуют все регионы страны. Кешбэк составит 20% от стоимости поездки, но не более 20 000 руб. Россияне смогут получить их в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Следующий этап программы запланирован на осень 2022 г.
Программа кешбэка на туры по России была запущена в 2020 г. Ранее сообщалось, что с начала 2021 г. ею воспользовались почти 1,7 млн россиян. Сумма по приобретению туров и проживанию в отелях составила более 34 млрд руб., кешбэк — 6,7 млрд.
Как сообщал «Интерфакс», в октябре Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить акцию для реализации туров в низкий сезон на 2022 г. По словам представителей союза, программа распродажи туров с кешбэком заметно повысила спрос на туристические поездки во время пандемии коронавируса и сделала более доступным отдых в России для семей с невысокими доходами.