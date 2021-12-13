Новый этап продажи туров по России с кешбэком начнется 18 января

«Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Таким образом мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха», — сообщила Догузова. По ее словам, в обозначенный период времени выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов будет больше, в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников.