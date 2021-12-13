Новый этап продажи туров по России с кешбэком начнется 18 января
Новый этап программы кешбэка на туры по России продлится с 18 января по 12 апреля, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой.
«Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Таким образом мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха», — сообщила Догузова. По ее словам, в обозначенный период времени выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов будет больше, в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников.
Догузова подчеркнула, что основные условия программы останутся без изменений — в программе участвуют все регионы страны, кешбэк составит 20% от стоимости поездки, но не более 20 000 руб. Россияне смогут получить их в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Следующий этап программы запланирован на осень 2022 г.
Программа кешбэка на туры по России была запущена в 2020 г. Ранее сообщалась, что с начала 2021 г. ей воспользовались почти 1,7 млн россиян. Сумма по приобретению туров и проживания в отелях составила более 34 млрд руб., кашбэк — 6,7 млрд.
Как сообщал «Интерфакс», в октябре Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить акцию для реализации туров в низкий сезон на 2022 г. По словам представителей союза, программа распродажи туров с кешбэком заметно повысила спрос на туристические поездки во время пандемии коронавируса и сделала более доступными отдых в России для семей с невысокими доходами.