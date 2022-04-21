Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития Федулова

Федулов в разные годы работал на различных должностях в коммерческих компаниях и госорганах, в том числе в Счетной палате, аппарате правительства России и фонде «Центр стратегических разработок — Регион». 3 апреля 2020 г. Федулова назначили замминистра экономического развития. На этом посту он курировал вопросы цифровой трансформации и развития цифровой экономики.