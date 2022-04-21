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Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития Федулова

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Вячеслава Федулова от должности замминистра экономического развития по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Освободить Федулова Владислава Викторовича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе. 

Также Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замглавы Росавиации Олега Сторчевого «в связи с истечением срока действия служебного контракта». Он занимал пост замглавы ведомства с 2012 г.

Федулов в разные годы работал на различных должностях в коммерческих компаниях и госорганах, в том числе в Счетной палате, аппарате правительства России и фонде «Центр стратегических разработок — Регион». 3 апреля 2020 г. Федулова назначили замминистра экономического развития. На этом посту он курировал вопросы цифровой трансформации и развития цифровой экономики. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных