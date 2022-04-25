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В Санкт-Петербурге закрылось консульство Эстонии

Ведомости

Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге закрылось, сообщает пресс-служба дипмиссии. Посольство в Москве продолжает работу.

«Генеральное консульство Эстонской Республики в Санкт-Петербурге закрыто. Для получения визовых и консульских услуг обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Эстонской Республики в Москве», — говорится в сообщении.

В пресс-службе дипмиссии уточнили, что до 29 апреля будут выдаваться готовые документы, в том числе паспорта, ID-карты, карты вида на жительство. Документы, которые не были выданы до этой даты, будут отправляться в посольство. 

На прошлой неделе МИД РФ объявил о закрытии генеральных консульств Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове. Это решение, как подчеркнули в дипведомстве, было принято на основе принципа взаимности, а также «с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины». 

Латвия и Литва ранее объявили о закрытии генконсульств России в Даугавпилсе, Лиепае и Клайпеде. В Эстонии приняли решение о закрытии российского консульства в Нарве и консульского отдела в Тарту. 18 марта после начала военной операции российских войск на Украине Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. 6 апреля латвийская сторона объявила о высылке 13 российских дипломатов, эстонская — 14.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных