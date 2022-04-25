В Санкт-Петербурге закрылось консульство Эстонии
Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге закрылось, сообщает пресс-служба дипмиссии. Посольство в Москве продолжает работу.
«Генеральное консульство Эстонской Республики в Санкт-Петербурге закрыто. Для получения визовых и консульских услуг обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Эстонской Республики в Москве», — говорится в сообщении.
В пресс-службе дипмиссии уточнили, что до 29 апреля будут выдаваться готовые документы, в том числе паспорта, ID-карты, карты вида на жительство. Документы, которые не были выданы до этой даты, будут отправляться в посольство.
На прошлой неделе МИД РФ объявил о закрытии генеральных консульств Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове. Это решение, как подчеркнули в дипведомстве, было принято на основе принципа взаимности, а также «с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».
Латвия и Литва ранее объявили о закрытии генконсульств России в Даугавпилсе, Лиепае и Клайпеде. В Эстонии приняли решение о закрытии российского консульства в Нарве и консульского отдела в Тарту. 18 марта после начала военной операции российских войск на Украине Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. 6 апреля латвийская сторона объявила о высылке 13 российских дипломатов, эстонская — 14.