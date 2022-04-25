В Санкт-Петербурге закрылось консульство Эстонии

На прошлой неделе МИД РФ объявил о закрытии генеральных консульств Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове. Это решение, как подчеркнули в дипведомстве, было принято на основе принципа взаимности, а также «с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».