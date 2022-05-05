Reuters узнал о возможном закрытии регионального офиса ВОЗ в Москве
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассмотрит возможность закрытия офиса Европейского регионального бюро в Москве, сообщает Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.
Речь идет о переносе расположенного в Москве европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, а также приостановке проведения заседаний в России. Соответствующее предложение будет рассмотрено 10 мая, инициатором проекта резолюции стала Украина.
При этом организация не будет исключать Россию из своего состава или ограничивать ее право голоса. Дипломат, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса, пояснил, что ВОЗ избегает более жестких санкций, потому что опасается угрозы здоровью населения страны.
В начале апреля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вопрос о проведении на предприятиях в России инспекции по вакцине от коронавируса «Спутник V» в настоящий момент поставлен на паузу и сроки поездки пока не определены. «Предполагалось, что инспекционная группа отправится [в Россию] за несколько дней» до начала спецоперации, заявил он, отметив, что сейчас «нет пути для действий, поэтому все поставлено на паузу».
При этом 27 апреля замглавы научного Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что ВОЗ планирует провести инспекцию производства российской вакцины, уже идут консультации по поводу новой даты.