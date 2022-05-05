Газета
Общество

Reuters узнал о возможном закрытии регионального офиса ВОЗ в Москве

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассмотрит возможность закрытия офиса Европейского регионального бюро в Москве, сообщает Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ. 

Речь идет о переносе расположенного в Москве европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, а также приостановке проведения заседаний в России. Соответствующее предложение будет рассмотрено 10 мая, инициатором проекта резолюции стала Украина.

При этом организация не будет исключать Россию из своего состава или ограничивать ее право голоса. Дипломат, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса, пояснил, что ВОЗ избегает более жестких санкций, потому что опасается угрозы здоровью населения страны.

В начале апреля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вопрос о проведении на предприятиях в России инспекции по вакцине от коронавируса «Спутник V» в настоящий момент поставлен на паузу и сроки поездки пока не определены. «Предполагалось, что инспекционная группа отправится [в Россию] за несколько дней» до начала спецоперации, заявил он, отметив, что сейчас «нет пути для действий, поэтому все поставлено на паузу».

При этом 27 апреля замглавы научного Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что ВОЗ планирует провести инспекцию производства российской вакцины, уже идут консультации по поводу новой даты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных