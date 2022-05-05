Reuters узнал о возможном закрытии регионального офиса ВОЗ в Москве

В начале апреля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вопрос о проведении на предприятиях в России инспекции по вакцине от коронавируса «Спутник V» в настоящий момент поставлен на паузу и сроки поездки пока не определены. «Предполагалось, что инспекционная группа отправится [в Россию] за несколько дней» до начала спецоперации, заявил он, отметив, что сейчас «нет пути для действий, поэтому все поставлено на паузу».