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В Красноярском крае из-за пожаров ввели режим ЧС

Ведомости

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Красноярском крае в связи с лесными пожарами, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства края. Режим ЧС на всей территории региона ввел губернатор Александр Усс на заседании оперативного штаба по реагированию на чрезвычайную ситуацию.

«С самого утра ситуация находится на контроле губернатора. Для исключения пожаров из-за обрыва проводов в результате сильного ветра, который достигает в некоторых местах до 40 м/с, были обесточены несколько населенных пунктов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

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По данным министерства, за сутки были ликвидированы 28 пожаров на на площади 865,8 га в нескольких районах края. К тушению привлекались 14 воздушных судов. К утру 7 мая действуют 10 лесных пожаров на площади 626 га в Березовском, Нижнеингашском, Богучанском, Ирбейском, Сухобузимском, Большемуртинском районах и Пировском муниципальном округе. Причиной большинства возгораний власти называют «переход огня с земель иных категорий и неосторожное обращение с огнем местного населения».

2 мая в Минусинском районе Красноярского края в связи с лесными пожарами объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщала пресс-служба правительства края. Тогда огонь распространился на площади 250 га, за несколько часов удалось снять угрозу нескольким населенным пунктам. По данным ЕДДС Минусинска, в селе Знаменка  объявили эвакуацию населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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