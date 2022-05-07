В Красноярском крае из-за пожаров ввели режим ЧС

По данным министерства, за сутки были ликвидированы 28 пожаров на на площади 865,8 га в нескольких районах края. К тушению привлекались 14 воздушных судов. К утру 7 мая действуют 10 лесных пожаров на площади 626 га в Березовском, Нижнеингашском, Богучанском, Ирбейском, Сухобузимском, Большемуртинском районах и Пировском муниципальном округе. Причиной большинства возгораний власти называют «переход огня с земель иных категорий и неосторожное обращение с огнем местного населения».