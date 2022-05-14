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Умер правозащитник Андрей Бабушкин

Ведомости

Член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин умер на 59-м году жизни, сообщил в субботу член СПЧ Кирилл Кабанов.

«Сегодня в 3:30 утра в реанимации скончался Андрей Бабушкин. Ушел из жизни замечательный человек огромной чистой души, настоящий защитник прав людей», — написал Кабанов в своем Telegram-канале.

В 1996 г. Бабушкин был в числе создателей правозащитной организации «Комитет за гражданские права», с 2002 г. работал в качестве ее председателя. В 90-х правозащитник вошел в рабочую группу по проблемам детской безнадзорности и беспризорности, созданную при российском представительстве Международного Красного Креста.

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В СПЧ Бабушкин был руководителем постоянной комиссии по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы, также являлся членом Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, членом общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве.

В 2016-2019 гг. был почетным председателем Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Также Бабушкин состоял в партии «Яблоко», работал в Совете депутатов округа Отрадное и входил в Общественный совет при ГУ МВД России по Москве.

Бабушкин выступал одним из инициаторов законопроекта о системе пробации в России, который направлен на ресоциализацию осужденных. Он рассчитывал, что документ будет внесен в Госдуму в I квартале 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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