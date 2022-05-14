Умер правозащитник Андрей Бабушкин

В 1996 г. Бабушкин был в числе создателей правозащитной организации «Комитет за гражданские права», с 2002 г. работал в качестве ее председателя. В 90-х правозащитник вошел в рабочую группу по проблемам детской безнадзорности и беспризорности, созданную при российском представительстве Международного Красного Креста.