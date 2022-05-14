Умер правозащитник Андрей Бабушкин
Член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин умер на 59-м году жизни, сообщил в субботу член СПЧ Кирилл Кабанов.
«Сегодня в 3:30 утра в реанимации скончался Андрей Бабушкин. Ушел из жизни замечательный человек огромной чистой души, настоящий защитник прав людей», — написал Кабанов в своем Telegram-канале.
В 1996 г. Бабушкин был в числе создателей правозащитной организации «Комитет за гражданские права», с 2002 г. работал в качестве ее председателя. В 90-х правозащитник вошел в рабочую группу по проблемам детской безнадзорности и беспризорности, созданную при российском представительстве Международного Красного Креста.
В СПЧ Бабушкин был руководителем постоянной комиссии по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы, также являлся членом Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, членом общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве.
В 2016-2019 гг. был почетным председателем Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Также Бабушкин состоял в партии «Яблоко», работал в Совете депутатов округа Отрадное и входил в Общественный совет при ГУ МВД России по Москве.
Бабушкин выступал одним из инициаторов законопроекта о системе пробации в России, который направлен на ресоциализацию осужденных. Он рассчитывал, что документ будет внесен в Госдуму в I квартале 2022 г.