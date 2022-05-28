В России начнут штрафовать за принуждение к предоставлению персональных данных
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы до 50 000 руб. за принуждение потребителей к предоставлению персональных данных. Документ в субботу опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом вносятся изменения в статью 14.8 КоАП. Согласно документу, отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с его несогласием предоставить персональные данные повлечет административный штраф в размере от 5000 до 10 000 руб. для должностных лиц и от 30 000 до 50 000 руб. для юридических лиц.
Исключением будут являться случаи, когда предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами или непосредственно связано с исполнением договора с потребителем, говорится в тексте документа.
Закон был принят Госдумой 24 мая и на следующий день одобрен Советом Федерации. Как сообщалось на сайте Совфеда, «реализация закона будет способствовать повышению эффективности защиты персональных данных граждан и позволит противодействовать их неправомерному сбору и обработке». Закон вступит в силу с 1 сентября.
Ранее Госдума приняла в первом чтении проект поправок к закону «О персональных данных», согласно которому госорганы РФ смогут вмешиваться в вопросы обработки персональных данных (ПД) российских граждан в других государствах в соответствии с экстерриториальным принципом.
20 мая на заседании Совета безопасности РФ Владимир Путин предложил создать в России государственную систему защиты информации и напомнил, что с 2025 г. использование зарубежных средств защиты информации будет запрещено.
«Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства – здесь не должно быть слабых мест. Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счет более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи», – заявил он.