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Общество

В России начнут штрафовать за принуждение к предоставлению персональных данных

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы до 50 000 руб. за принуждение потребителей к предоставлению персональных данных. Документ в субботу опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом вносятся изменения в статью 14.8 КоАП. Согласно документу, отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с его несогласием предоставить персональные данные повлечет административный штраф в размере от 5000 до 10 000 руб. для должностных лиц и от 30 000 до 50 000 руб. для юридических лиц.

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Исключением будут являться случаи, когда предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами или непосредственно связано с исполнением договора с потребителем, говорится в тексте документа.

Закон был принят Госдумой 24 мая и на следующий день одобрен Советом Федерации. Как сообщалось на сайте Совфеда, «реализация закона будет способствовать повышению эффективности защиты персональных данных граждан и позволит противодействовать их неправомерному сбору и обработке». Закон вступит в силу с 1 сентября.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект поправок к закону «О персональных данных», согласно которому госорганы РФ смогут вмешиваться в вопросы обработки персональных данных (ПД) российских граждан в других государствах в соответствии с экстерриториальным принципом. 

20 мая на заседании Совета безопасности РФ Владимир Путин предложил создать в России государственную систему защиты информации и напомнил, что с 2025 г. использование зарубежных средств защиты информации будет запрещено.

«Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства – здесь не должно быть слабых мест. Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счет более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи», – заявил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных