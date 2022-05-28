В России начнут штрафовать за принуждение к предоставлению персональных данных

Законом вносятся изменения в статью 14.8 КоАП. Согласно документу, отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с его несогласием предоставить персональные данные повлечет административный штраф в размере от 5000 до 10 000 руб. для должностных лиц и от 30 000 до 50 000 руб. для юридических лиц.