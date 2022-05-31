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Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение Tor Browser из Google Play

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google удалить из магазина Google Play приложение Tor Browser, сославшись на решение Саратовского районного суда. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Суд постановил, что в Tor Browser содержалась запрещенная к распространению на территории России информация, а само приложение позволяло получить доступ к запрещенному контенту и способствовало совершению уголовных преступлений.

Роскомнадзор заблокировал основной сайт браузера Tor на территории России 8 декабря 2021 г. 19 мая стало известно, что Саратовский областной суд отменил решение от 2017 г. об ограничении доступа к браузеру. Тогда дело было направлено на новое рассмотрение.

Браузер Tor шифрует трафик и не позволяет отслеживать запросы пользователей. Информация передается по случайной цепочке сети Tor, состоящей из тысяч узлов-серверов. Разработчиком браузера является американская некоммерческая организация Tor Project.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных