Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение Tor Browser из Google Play
Роскомнадзор потребовал от американской компании Google удалить из магазина Google Play приложение Tor Browser, сославшись на решение Саратовского районного суда. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Суд постановил, что в Tor Browser содержалась запрещенная к распространению на территории России информация, а само приложение позволяло получить доступ к запрещенному контенту и способствовало совершению уголовных преступлений.
Роскомнадзор заблокировал основной сайт браузера Tor на территории России 8 декабря 2021 г. 19 мая стало известно, что Саратовский областной суд отменил решение от 2017 г. об ограничении доступа к браузеру. Тогда дело было направлено на новое рассмотрение.
Браузер Tor шифрует трафик и не позволяет отслеживать запросы пользователей. Информация передается по случайной цепочке сети Tor, состоящей из тысяч узлов-серверов. Разработчиком браузера является американская некоммерческая организация Tor Project.