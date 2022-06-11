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«Коммерсантъ» узнал об освобождении из СИЗО бывшего зампреда ЦБ

Ведомости

Бывший заместитель председателя Центробанка России Константин Корищенко освобожден из СИЗО по решению Мосгорсуда, пишет «Коммерсантъ». Корищенко находился под стражей почти год по обвинению в хищении около 1,5 млрд руб. Инвестбанка.

Экс-председателя правления Инвестбанка Корищенко освободили из СИЗО после рассмотрения ходатайства следователей Следственного департамента МВД. Они просили арестовать бывшего зампреда ЦБ и его предполагаемого подельника, бизнесмена Максима Пальчуна, еще на год. В результате суд поместил обоих под домашний арест на два месяца.

По версии следствия, пишет издание, Корищенко незадолго до отзыва лицензии Инвестбанка организовал аферу с отчуждением земельных паев на участки в Подмосковье. Он отрицает свою вину.

Летом прошлого года Корищенко и Пальчуну было предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Первый на момент ареста занимал должность заведующего кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

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Они, как писал ТАСС, являлись фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 млрд руб. Инвестбанка. Максимальное наказание за подобное преступление — до 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб.

В 2002-2008 гг. Корищенко занимал должность заместителя председателя ЦБ. В 2012 г. был назначен председателем правления Инвестбанка, у которого ЦБ отозвал лицензию в конце 2013 г.

Это решение было связано с неисполнением банком законов, нормативных актов ЦБ, а также с существенной недостоверностью отчетности. Обязательства Инвестбанка перед вкладчиками на момент отзыва лицензии составляли 30,6 млрд руб., 29,4 млрд руб. из которых перед гражданами. Банк занимал 80-е место среди российских банков по активам. В марте 2014 г. суд признал банк банкротом.

Корищенко как бывший член совета директоров Инвестбанка вместе с еще почти двумя десятками совладельцев и экс-руководителей привлечен к субсидиарной ответственности по долгам банка: в 2017 г. АСВ оценивало общую сумму в 40,5 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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