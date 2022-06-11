«Коммерсантъ» узнал об освобождении из СИЗО бывшего зампреда ЦБ

Это решение было связано с неисполнением банком законов, нормативных актов ЦБ, а также с существенной недостоверностью отчетности. Обязательства Инвестбанка перед вкладчиками на момент отзыва лицензии составляли 30,6 млрд руб., 29,4 млрд руб. из которых перед гражданами. Банк занимал 80-е место среди российских банков по активам. В марте 2014 г. суд признал банк банкротом.