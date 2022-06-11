Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать таксистами

Кроме того, запрет распространяется на людей с судимостью за «преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с УК РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям».