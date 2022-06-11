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Общество

Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать таксистами

Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил запрет на работу людей с судимостью водителями такси и общественного транспорта. Подписанный главой государства документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Из закона следует, что работать таксистами не смогут лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Кроме того, запрет распространяется на людей с судимостью за «преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с УК РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям».

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Не допустят к перевозке пассажиров также лиц, которые подвергаются уголовному преследованию за данные преступления. С таксистами, которые не предоставят работодателю справку об отсутствии судимости, договор будет расторгнут, следует из документа. Новые нормы распространяются также на граждан стран — членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

Водителями автобусов, трамваев и троллейбусов не смогут работать россияне с неснятой или непогашенной судимостью и находящиеся под уголовным преследованием за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.

Запрет вступит в силу с 1 марта 2023 г. Водителям необходимо предоставить работодателю соответствующие документы до 1 сентября 2023 года.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете людям с судимостью работать водителями такси и автобусов в сентябре прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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