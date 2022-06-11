Путин утвердил денонсацию соглашения о пенсионных правах граждан стран СНГ

Из положений документа также следует, что отказ от соглашения никак не скажется на действующих пенсионерах: выплата пенсий будет продолжена Пенсионным фондом (ПФР) в полном объеме. Помимо этого Россия уже заключила новое многостороннее соглашение со странами ЕАЭС, согласно которому рабочий стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться и каждая из стран будет выплачивать только свою часть — в соответствии с размером пенсионных прав, приобретенных на ее территории.