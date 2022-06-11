Путин утвердил денонсацию соглашения о пенсионных правах граждан стран СНГ
Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон позволяет России выйти из соглашения с 1 января 2023 года. Как следует из пояснительной записки, этот шаг обеспечит экономию бюджетных средств Пенсионного фонда России.
О планах России выйти из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ с 1 марта 2023 г. писал РБК со ссылкой на проект федерального закона, разработанного Минтрудом и МИД РФ. Госдума денонсировала соглашение в конце мая.
В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что существующее соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР. Однако страны — участницы соглашения уже совершили переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Именно поэтому старое соглашение не соответствует современным реалиям и принципам пенсионных систем.
Из положений документа также следует, что отказ от соглашения никак не скажется на действующих пенсионерах: выплата пенсий будет продолжена Пенсионным фондом (ПФР) в полном объеме. Помимо этого Россия уже заключила новое многостороннее соглашение со странами ЕАЭС, согласно которому рабочий стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться и каждая из стран будет выплачивать только свою часть — в соответствии с размером пенсионных прав, приобретенных на ее территории.
Соглашение о гарантиях пенсионных прав было подписано в 1992 г. На тот момент его участниками стали десять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. Согласно его положениям, каждое государство — участник Содружества должно нести непосредственную ответственность за пенсионное обеспечение своих граждан.