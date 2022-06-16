«Мегафон» и Минпросвещения запустят в школах проект по защите детей в интернете
«Мегафон разработал обучающую платформу «Цифровое доверие» в конце 2021 г. Задача проекта – подготовить детей и подростков к возможным угрозам в сети и дать инструменты реагирования на них, а родителям и педагогам помочь вовремя распознать проблему и правильно выстроить коммуникацию с ребенком в сложной ситуации», — рассказали в компании.
Стороны соглашения договорились вместе протестировать новую платформу. Общество «Знание» разработало рекомендации по формированию контента платформы и привлекло своих экспертов для раскрытия темы кибербуллинга. В рамках пилотного проекта в летние каникулы пройдут обучающие лекции в центре «Сириус», а с сентября курс по цифровой безопасности с использованием платформы пройдет в 1-4 классах в рамках курса «Окружающий мир» и в старших классах во время классного часа.
В пресс-службе рассказали, что на платформе есть обучающие материалы для детей, которым будут рассказывать об основах общения в интернете и защите персональных данных. Подростков научат распознавать и бороться с кибербуллингом, противостоять фишингу и выявлять ненадежные домены. Родителям и педагогам расскажут, как определить, что ребенок подвергается буллингу, и как помочь ему справиться с этим.
В конце апреля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в городских школах столицы появятся «службы примирения», которые помогут решать конфликты между учениками, учителями и родителями. Такие службы появятся в 400 школах Москвы. В рамках служб примирения ученикам расскажут, как действовать, например, в ситуации буллинга или грубого нарушения личных границ.