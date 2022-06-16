«Мегафон» и Минпросвещения запустят в школах проект по защите детей в интернете

В пресс-службе рассказали, что на платформе есть обучающие материалы для детей, которым будут рассказывать об основах общения в интернете и защите персональных данных. Подростков научат распознавать и бороться с кибербуллингом, противостоять фишингу и выявлять ненадежные домены. Родителям и педагогам расскажут, как определить, что ребенок подвергается буллингу, и как помочь ему справиться с этим.