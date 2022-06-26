На россиянина составили протокол за дискредитацию армии надписями на купюрах
В Свердловской области в отношении 21-летнего жителя города Ревда составили протокол по ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ о дискредитации Вооруженных сил России, сообщило издание «Вечерние ведомости».
Мужчину, поместившего в банкомат банкноты с антимилитаристскими надписями и призывом «не смотреть ТВ», вычислили сотрудники Сбербанка. Они рассказали о его действиях полиции.
«Коммерсанту» в свердловском управлении МВД рассказали, что факт публичного распространения сведений, дискредитирующих деятельность Вооруженных сил РФ, полицейские выявили в Ревде 24 июня.
«При пересчете денежных средств представители финансово-кредитной организации обнаружили банкноты с провокационными надписями, нанесенными на них. Оперативно был установлен гражданин, внесший данные денежные средства на свой счет через банкомат», — сообщили изданию в полиции.
Нарушителя ожидает суд, максимальный штраф по данной статье составляет 100 000 руб. По данным полиции, ранее мужчина привлекался к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП предусматривает наказание за публичные действия в виде штрафа для граждан от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб. По ч. 2 данной статьи, если дискредитация сопровождается призывами к несанкционированным митингам, а также создает угрозу причинения вреда, нарушения общественного порядка или помехи для инфраструктуры и кредитных организаций, то штрафы для граждан – от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 200 000 до 300 000 руб., для юрлиц – от 500 000 до 1 млн руб.
В конце мая суд в Петербурге вернул полиции административное дело о дискредитации армии против лидера группы ДДТ Юрия Шевчука из-за недостатков в составлении протокола. На Шевчука составили протокол после концерта ДДТ в Уфе в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта.