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На россиянина составили протокол за дискредитацию армии надписями на купюрах

Ведомости

В Свердловской области в отношении 21-летнего жителя города Ревда составили протокол по ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ о дискредитации Вооруженных сил России, сообщило издание «Вечерние ведомости».

Мужчину, поместившего в банкомат банкноты с антимилитаристскими надписями и призывом «не смотреть ТВ», вычислили сотрудники Сбербанка. Они рассказали о его действиях полиции.

«Коммерсанту» в свердловском управлении МВД рассказали, что факт публичного распространения сведений, дискредитирующих деятельность Вооруженных сил РФ, полицейские выявили в Ревде 24 июня.

«При пересчете денежных средств представители финансово-кредитной организации обнаружили банкноты с провокационными надписями, нанесенными на них. Оперативно был установлен гражданин, внесший данные денежные средства на свой счет через банкомат», — сообщили изданию в полиции.

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Нарушителя ожидает суд, максимальный штраф по данной статье составляет 100 000 руб. По данным полиции, ранее мужчина привлекался к ответственности за участие в несанкционированных акциях.

К апрелю с момента появления в КоАП ст. 20.3.3 о дискредитации Вооруженных сил России суды зарегистрировали 610 дел по данной статье, сообщал РБК со ссылкой на данные ГАС «Правосудие» за период с 4 марта по 11 апреля.

Ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП предусматривает наказание за публичные действия в виде штрафа для граждан от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб. По ч. 2 данной статьи, если дискредитация сопровождается призывами к несанкционированным митингам, а также создает угрозу причинения вреда, нарушения общественного порядка или помехи для инфраструктуры и кредитных организаций, то штрафы для граждан – от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 200 000 до 300 000 руб., для юрлиц – от 500 000 до 1 млн руб.

В конце мая суд в Петербурге вернул полиции административное дело о дискредитации армии против лидера группы ДДТ Юрия Шевчука из-за недостатков в составлении протокола. На Шевчука составили протокол после концерта ДДТ в Уфе в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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