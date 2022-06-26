На россиянина составили протокол за дискредитацию армии надписями на купюрах

Ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП предусматривает наказание за публичные действия в виде штрафа для граждан от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб. По ч. 2 данной статьи, если дискредитация сопровождается призывами к несанкционированным митингам, а также создает угрозу причинения вреда, нарушения общественного порядка или помехи для инфраструктуры и кредитных организаций, то штрафы для граждан – от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 200 000 до 300 000 руб., для юрлиц – от 500 000 до 1 млн руб.