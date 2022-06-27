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Володин выступил за увольнение ведущих пропаганду против спецоперации педагогов

Ведомости

Преподаватели, которые ведут перед студентами пропаганду против спецоперации российских войск на Украине, должны уйти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время парламентских слушаний. Трансляция заседания велась на официальной странице нижней палаты парламента во «ВКонтакте».

«Сегодня наши солдаты защищают безопасность России, спасают наших соотечественников. Мы должны быть честны перед ними. Они должны понимать, что за ними страна, за ними народ. Поэтому тот, кто начинает искажать [информацию о проведении СВО] и пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти», — сказал Володин.

Он призвал ректоров учебных заведений не только обращать внимание на подобные инциденты, но и осознавать свою ответственность. «Если такие случаи будут происходить, мы считаем, правильно было бы руководителям, занимающим должности в бюджетных учреждениях, уйти», - отметил он, добавив, что подобная практика применяется в разных странах мира.

На прошлой неделе комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрел поправки к проекту об иностранном влиянии. Если его примут, иноагентам нельзя будет преподавать в государственных вузах. Минобрнауки также посоветовало вузам отказаться от программы обмена студентами с Евросоюзом.

Ранее по теме: В Госдуме поддержали поправку об уголовном наказании за пропаганду и сбыт нацистской символики

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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