Володин выступил за увольнение ведущих пропаганду против спецоперации педагогов

«Сегодня наши солдаты защищают безопасность России, спасают наших соотечественников. Мы должны быть честны перед ними. Они должны понимать, что за ними страна, за ними народ. Поэтому тот, кто начинает искажать [информацию о проведении СВО] и пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти», — сказал Володин.