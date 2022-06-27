В Госдуме поддержали поправку об уголовном наказании за пропаганду и сбыт нацистской символики
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению поправку об уголовной ответственности за сбыт и пропаганду нацистской символики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
В качестве наказания предлагается штраф в размере от 60 000 до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет. Также осужденным могут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, принудительные работы на срок до 4 лет и лишение свободы на тот же срок. Уточняется, что такая мера будет действовать только в отношении тех граждан, кто ранее привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения.
Президент России Владимир Путин в 2014 г. подписал закон о запрете пропаганды или публичного демонстрирования символики организаций, сотрудничавших с фашистами. Согласно документу, нарушение закона предусматривает наказание в виде штрафа в размере 1000-2000 руб. либо ареста на срок до 15 суток. Должностные лица должны выплатить штраф до 4000 руб., а юрлица — от 10 000 до 55 000 руб.