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В Госдуме поддержали поправку об уголовном наказании за пропаганду и сбыт нацистской символики

Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению поправку об уголовной ответственности за сбыт и пропаганду нацистской символики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. 

В качестве наказания предлагается штраф в размере от 60 000 до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет. Также осужденным могут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, принудительные работы на срок до 4 лет и лишение свободы на тот же срок. Уточняется, что такая мера будет действовать только в отношении тех граждан, кто ранее привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения.

Президент России Владимир Путин в 2014 г. подписал закон о запрете пропаганды или публичного демонстрирования символики организаций, сотрудничавших с фашистами. Согласно документу, нарушение закона предусматривает наказание в виде штрафа в размере 1000-2000 руб. либо ареста на срок до 15 суток. Должностные лица должны выплатить штраф до 4000 руб., а юрлица — от 10 000 до 55 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных