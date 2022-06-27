В Госдуме поддержали поправку об уголовном наказании за пропаганду и сбыт нацистской символики

В качестве наказания предлагается штраф в размере от 60 000 до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет. Также осужденным могут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, принудительные работы на срок до 4 лет и лишение свободы на тот же срок. Уточняется, что такая мера будет действовать только в отношении тех граждан, кто ранее привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения.