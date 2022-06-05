Вузы могут отказаться от сотрудничества с европейскими странами по обмену студентами

По словам Козловой, обмен студентами продолжится, но с вузами Азии и стран СНГ. Это политическое решение вузов, полагает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Она выразила надежду, что после спада напряжения в международной обстановке будут меняться решения и по обмену студентами. О будущем направлении для академической мобильности 2 июня на съезде Союза ректоров России уже говорил Фальков: «Нам надо выстраивать возможность двигаться студентам и в Юго-Восточную Азию, и в Латинскую Америку, и по странам ЕАЭС более свободно передвигаться, это наша с вами задача».