Вузы могут отказаться от сотрудничества с европейскими странами по обмену студентами

Вузы могут отказаться от сотрудничества с европейскими странами по обмену студентамиМинобрнауки поддерживает академическую мобильность «с дружественными странами»
Новая национальная система образования, о выстраивании которой заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, предполагает сохранение академической мобильности. При этом обмен студентами будет вестись не со всеми странами, следует из заявления ведомства, которое опубликовано 4 июня в его официальном Telegram-канале. «Минобрнауки поддерживает академическую мобильность студентов и преподавателей российских вузов с дружественными странами», – отмечено там. Но также сказано, что «сегодня направления мобильности изменяются» и «часть европейских партнеров в одностороннем порядке уже отказались от совместной работы».
Но «национальная система высшего образования остается открытой и готова работать со всеми заинтересованными иностранными партнерами», отметили в Минобрнауки.
«Сейчас недружественные страны и так не рвутся принимать российских студентов, – заявил «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета по науке и образованию ГД РФ Олег Смолин. – Поэтому на среднесрочную перспективу позиция Минобрнауки имеет под собой основание, даже независимо от нашего желания». О том, что студентов нельзя будет отправлять на учебу в недружественные страны, в заявлении прямо не сказано. В списке недружественных стран с 5 марта 2022 г. находится 48 государств: все 27 членов Евросоюза (ЕС), а также США, Канада, Великобритания, Украина, Австралия, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Микронезия, Новая Зеландия, Корея, Сингапур, Тайвань, Япония и Северная Македония.
Некоторые вузы все же могут полностью отказаться от академического обмена с Европой, заявила «Ведомостям» первый проректор и руководитель программы развития университета ИТМО Дарья Козлова. По ее словам, этот тренд уже наблюдается, хотя некоторые европейские вузы еще принимают российских студентов: «Поездки сократились сильно, но я не могу сказать, что они прекратились на 100%. Причины разные: где-то это решение на уровне университета, где-то на уровне родителей студентов, а где-то на уровне государства».
«Скорее всего, официального запрета со стороны Минобрнауки на обмен студентами с недружественными странами не будет, но в вузах много тех, кто прислушивается к позиции государства. Так что вузы получат сигнал и сами будут отказываться от программ по обмену с Европой и другими недружественными странами», – считает доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака.
Одним из таких сигналов он называет заявление от образовательного ведомства, прозвучавшее 31 мая. «Минобрнауки России не рекомендует всем образовательным организациям РФ сотрудничество в рамках программы Erasmus+», – цитировал ТАСС пресс-службу ведомства. Программа Erasmus+ финансируется ЕС и поддерживает обмен студентами на один семестр. Ежегодно свыше 2000 российских студентов уезжали за рубеж по этой программе, а в Россию по ней приезжало порядка 1700 иностранцев.
«Ведомости» направили запрос в российский офис программы ЕС по студенческим обменам Erasmus+.
По словам Козловой, обмен студентами продолжится, но с вузами Азии и стран СНГ. Это политическое решение вузов, полагает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Она выразила надежду, что после спада напряжения в международной обстановке будут меняться решения и по обмену студентами. О будущем направлении для академической мобильности 2 июня на съезде Союза ректоров России уже говорил Фальков: «Нам надо выстраивать возможность двигаться студентам и в Юго-Восточную Азию, и в Латинскую Америку, и по странам ЕАЭС более свободно передвигаться, это наша с вами задача».
Сейчас российские студенты, которые доучиваются в иностранных вузах, делают это в частном порядке, говорит Кульбака. «Думаю, студенты и дальше смогут поступать в европейские вузы, но лишь по собственной инициативе», – сказал эксперт. Согласно анализу ВШЭ, обнародованному в сентябре 2021 г., более 50% студентов, которые уезжают учиться в иностранные вузы, в итоге остаются за рубежом. Всего, по оценке ВШЭ, ежегодно за рубеж уезжали учиться в магистратуре и аспирантуре 35 000–40 000 студентов.