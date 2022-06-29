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Госдума приняла во втором чтении проект об ответе на дискриминацию российских СМИ

Ведомости

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ. Он предполагает дополнение закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». 

Законопроект предлагает наделить генпрокурора или его заместителей исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии при установлении фактов распространения противоправной или недостоверной информации, которая направлена на дискредитацию Вооруженных сил России. Информация также может выражать «явное неуважение» к обществу, государству или Конституции России.

Иностранный журналист также может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом. Поправки также предполагают, что журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС РФ или направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан.

Если нарушение совершено первый раз, то у СМИ приостанавливается лицензия на срок до трех месяцев или до устранения нарушений. При повторном нарушении приостановка лицензии увеличивается до шести месяцев, а регистрация СМИ может быть признана недействительной.

С начала спецоперации на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouТube находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

Ранее по теме: Работу СМИ будут временно приостанавливать за распространение фейков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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