Суд в Москве арестовал адвоката Талантова по делу о фейках про армию
Черемушкинский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова по делу о распространении завеодо ложной информации о действиях российской армии, передает «Интерфакс».
Талантов — один из адвокатов бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Его дело сейчас рассматривает Мосгорсуд.
«В отношении Талантова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 августа 2022 г.», — говорится в сообщении суда. Ожидается, что адвокаты Талантова обжалуют решение об аресте.
Как сообщили в Следственном комитете, в апреле Талантов на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции на Украине.
Накануне Талантов сообщил о своем задержании в Ижевске. По его данным, по делу проходят четыре обыска. Обыск проходил в том числе в палате адвокатов Удмуртии, сказал «Ведомостям» ее представитель.