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Задержан президент палаты адвокатов Удмуртии Дмитрий Талантов

Ведомости

Президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов задержан в Ижевске и доставлен в управление по республике. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России).

Талантов — один из адвокатов бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Его дело сейчас рассматривает Мосгорсуд.

В отношении Талантова возбуждено уголовное дело следственным отделом ГСУ СКР по ЮЗАО Москвы, сообщил в соцсетях адвокат Дмитрий Заир-Бек. Суть подозрений не уточняется. По его данным, по делу проходят четыре обыска. Обыск проходит в том числе в палате адвокатов Удмуртии, сказал «Ведомостям» ее представитель.

В пресс-службе СКР по Удмуртской республике «Ведомостям» сообщили, что дела по Талантову в производстве их следственного управления нет. «Ведомости» направили запрос в центральный аппарат СКР.

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко узнал о задержании Талантова от корреспондента «Ведомостей». Первый вице-президент ФПА Михаил Толчеев сказал, что палата разбирается в ситуации: «На данный момент у нас нет информации от самой адвокатской палаты Удмуртии».

Ранее по теме: Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела Ивана Сафронова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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