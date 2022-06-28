Задержан президент палаты адвокатов Удмуртии Дмитрий Талантов

В отношении Талантова возбуждено уголовное дело следственным отделом ГСУ СКР по ЮЗАО Москвы, сообщил в соцсетях адвокат Дмитрий Заир-Бек. Суть подозрений не уточняется. По его данным, по делу проходят четыре обыска. Обыск проходит в том числе в палате адвокатов Удмуртии, сказал «Ведомостям» ее представитель.