Задержан президент палаты адвокатов Удмуртии Дмитрий Талантов
Президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов задержан в Ижевске и доставлен в управление по республике. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России).
Талантов — один из адвокатов бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Его дело сейчас рассматривает Мосгорсуд.
В отношении Талантова возбуждено уголовное дело следственным отделом ГСУ СКР по ЮЗАО Москвы, сообщил в соцсетях адвокат Дмитрий Заир-Бек. Суть подозрений не уточняется. По его данным, по делу проходят четыре обыска. Обыск проходит в том числе в палате адвокатов Удмуртии, сказал «Ведомостям» ее представитель.
В пресс-службе СКР по Удмуртской республике «Ведомостям» сообщили, что дела по Талантову в производстве их следственного управления нет. «Ведомости» направили запрос в центральный аппарат СКР.
Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко узнал о задержании Талантова от корреспондента «Ведомостей». Первый вице-президент ФПА Михаил Толчеев сказал, что палата разбирается в ситуации: «На данный момент у нас нет информации от самой адвокатской палаты Удмуртии».