Бельгия приостановит выдачу туристических виз россиянам
Консульство Бельгии в России приостановит выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на визовый центр страны.
«Обратите внимание, что визовый центр не сможет сделать никаких исключений. Эта временная мера будет отменена, как только посольство Бельгии восстановит способность обрабатывать все без исключения заявления на получение визы», – говорится в сообщении.
С 1 июля визовый центр Бельгии будет принимать заявления на выдачу студенческих и рабочих виз, а также виз для воссоединения семьи. Это касается заявителей, которые планируют прибыть в страну до 31 августа.
27 июня визовые центры приостановили прием документов на визы у россиян. Консульства страны в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске также приостановили работу. По данным одной из компаний, приостановка приема документов связана с обновлением системы визового центра.
31 мая Федеральное агентство по туризму сообщило, что в настоящее время для российских туристов открыты 127 стран по всему миру. Лидером среди наиболее популярных направлений в апреле и мае стала Турция. На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты, третью позицию занял Кипр.