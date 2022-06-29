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Общество

Бельгия приостановит выдачу туристических виз россиянам

Ведомости

Консульство Бельгии в России приостановит выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на визовый центр страны. 

«Обратите внимание, что визовый центр не сможет сделать никаких исключений. Эта временная мера будет отменена, как только посольство Бельгии восстановит способность обрабатывать все без исключения заявления на получение визы», – говорится в сообщении. 

С 1 июля визовый центр Бельгии будет принимать заявления на выдачу студенческих и рабочих виз, а также виз для воссоединения семьи. Это касается заявителей, которые планируют прибыть в страну до 31 августа.

27 июня визовые центры приостановили прием документов на визы у россиян. Консульства страны в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске также приостановили работу. По данным одной из компаний, приостановка приема документов связана с обновлением системы визового центра.

31 мая Федеральное агентство по туризму сообщило, что в настоящее время для российских туристов открыты 127 стран по всему миру. Лидером среди наиболее популярных направлений в апреле и мае стала Турция. На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты, третью позицию занял Кипр.

Ранее по теме: Визовые центры Греции приостановят прием документов у россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных