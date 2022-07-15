Карты «Мир» начали принимать в Южной Корее

Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором карт «Мир», была создана российскими властями в 2014 г. после введения против России ряда санкций. Эмиссии первых карт «Мир» началась в декабре 2015 г. Ее сотрудничество с BC Card началось в 2020 г., тогда же были проведены первые тестовые операции.