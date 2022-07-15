Карты «Мир» начали принимать в Южной Корее
Карты платежной системы «Мир» начали принимать для оплаты покупок на территории Южной Кореи, сообщается на официальном сайте системы.
Согласно обновленному перечню стран, дебетовую и кредитную карту «Мир» можно использовать на территории 11 государств, в том числе в Турции, Вьетнаме, Белоруссии и Казахстане.
Уточняется, что российская платежная система принимается в терминалах BC Card, которая является крупнейшей компанией по обработке платежей в Южной Корее, она обслуживает более 3 млн торговых точек. Однако снять наличные с карты «Мир» в Южной Корее пока не получится.
Накануне пресс-служба платежной системы сообщила о переговорах с Объединенными Арабскими Эмиратами о возможности расширения территории действия карты «Мир» на ОАЭ.
Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором карт «Мир», была создана российскими властями в 2014 г. после введения против России ряда санкций. Эмиссии первых карт «Мир» началась в декабре 2015 г. Ее сотрудничество с BC Card началось в 2020 г., тогда же были проведены первые тестовые операции.
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