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Карты «Мир» начали принимать в Южной Корее

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Карты платежной системы «Мир» начали принимать для оплаты покупок на территории Южной Кореи, сообщается на официальном сайте системы. 

Согласно обновленному перечню стран, дебетовую и кредитную карту «Мир» можно использовать на территории 11 государств, в том числе в Турции, Вьетнаме, Белоруссии и Казахстане.

Уточняется, что российская платежная система принимается в терминалах BC Card, которая является крупнейшей компанией по обработке платежей в Южной Корее, она обслуживает более 3 млн торговых точек. Однако снять наличные с карты «Мир» в Южной Корее пока не получится.

Накануне пресс-служба платежной системы сообщила о переговорах с Объединенными Арабскими Эмиратами о возможности расширения территории действия карты «Мир» на ОАЭ.  

Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором карт «Мир», была создана российскими властями в 2014 г. после введения против России ряда санкций. Эмиссии первых карт «Мир» началась в декабре 2015 г. Ее сотрудничество с BC Card началось в 2020 г., тогда же были проведены первые тестовые операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных