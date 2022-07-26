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Крым восстановит дороги в сторону Херсонской области

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В Северном Крыму планируется восстановление дорог в сторону Херсонской области, большая часть которой ранее была освобождена союзными войсками, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя госсовета Республики Крым Владимира Константинова. 

«Это будет происходить. Тут поможет и федеральный центр. Для освобожденных территорий это становится дорогой жизни, в том числе в части поставки продукции», — заявил он.

Также Константинов отметил, что сейчас идет укрепление экономического сотрудничества с освобожденными регионами, восстанавливаются в том числе и торговые связи.

В ходе специальной операции на Украине российское войска заняли Херсонскую область и приазовскую частью Запорожской области Украины. 25 июля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что регион планирует референдум о присоединении к России в первой половине сентября. По его словам, референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день.

В этот же день стало известно, что гривна будет выведена из обращения на территории Херсонской области. В регионе будут использовать только российский рубль. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пояснил, что украинская гривна продолжает падать, что делает ее непривлекательной для жителей области и бизнеса.

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Ранее по теме: В Херсонской области планируют вывести гривну из оборота

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных