Крым восстановит дороги в сторону Херсонской области
В Северном Крыму планируется восстановление дорог в сторону Херсонской области, большая часть которой ранее была освобождена союзными войсками, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя госсовета Республики Крым Владимира Константинова.
«Это будет происходить. Тут поможет и федеральный центр. Для освобожденных территорий это становится дорогой жизни, в том числе в части поставки продукции», — заявил он.
Также Константинов отметил, что сейчас идет укрепление экономического сотрудничества с освобожденными регионами, восстанавливаются в том числе и торговые связи.
В ходе специальной операции на Украине российское войска заняли Херсонскую область и приазовскую частью Запорожской области Украины. 25 июля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что регион планирует референдум о присоединении к России в первой половине сентября. По его словам, референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день.
В этот же день стало известно, что гривна будет выведена из обращения на территории Херсонской области. В регионе будут использовать только российский рубль. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пояснил, что украинская гривна продолжает падать, что делает ее непривлекательной для жителей области и бизнеса.
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