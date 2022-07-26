Крым восстановит дороги в сторону Херсонской области

В этот же день стало известно, что гривна будет выведена из обращения на территории Херсонской области. В регионе будут использовать только российский рубль. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пояснил, что украинская гривна продолжает падать, что делает ее непривлекательной для жителей области и бизнеса.