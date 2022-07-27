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Синоптик назвал сроки ослабления жары в Москве

Ведомости

По оценкам центра погоды «Фобос», жара в Москве спадет завтра, 28 июля, температура ожидается на уровне 24 градусов, а в последних числах месяца температура опустится до 22-23 градусов, передает ТАСС. 

При этом температурный режим в последние июльские дни окажется даже «ниже средних многолетних значений», сообщила ведущий специалист «Фобоса» Елена Волосюк. Снижение температуры связано с подходящим грозовым фронтом. 

МЧС предупредил москвичей о надвигающейся грозе и шквалистов ветре с порывами до 17 м/с, передает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС. Также сегодня в Москве ожидается сильная жара, воздух местами может прогреться до 31 градуса. В ведомстве напомнили в жаркую погоду по возможности оставаться дома, пить больше воды и носить головные уборы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных