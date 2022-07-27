Синоптик назвал сроки ослабления жары в Москве

МЧС предупредил москвичей о надвигающейся грозе и шквалистов ветре с порывами до 17 м/с, передает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС. Также сегодня в Москве ожидается сильная жара, воздух местами может прогреться до 31 градуса. В ведомстве напомнили в жаркую погоду по возможности оставаться дома, пить больше воды и носить головные уборы.