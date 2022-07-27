Синоптик назвал сроки ослабления жары в Москве
По оценкам центра погоды «Фобос», жара в Москве спадет завтра, 28 июля, температура ожидается на уровне 24 градусов, а в последних числах месяца температура опустится до 22-23 градусов, передает ТАСС.
При этом температурный режим в последние июльские дни окажется даже «ниже средних многолетних значений», сообщила ведущий специалист «Фобоса» Елена Волосюк. Снижение температуры связано с подходящим грозовым фронтом.
МЧС предупредил москвичей о надвигающейся грозе и шквалистов ветре с порывами до 17 м/с, передает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС. Также сегодня в Москве ожидается сильная жара, воздух местами может прогреться до 31 градуса. В ведомстве напомнили в жаркую погоду по возможности оставаться дома, пить больше воды и носить головные уборы.
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