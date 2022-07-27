Испания выдала России обвиняемую в краже 560 млн рублей из хранилища банка

МВД не уточнило название банка, но, по данным «РИА Новостей, речь идет о Сибирском банке реконструкции и развития (СБРР). По данным прокуратуры Тюменской области, совладелец и председатель правления СБРР Григорий Ромаюта вместе с бывшим председателем правления Дмитрием Мануиловым создал преступную группу для хищения денег. Для участия Бранденбург в хищении ее приняли на должность зампредседателя правления банка. После похищения около 350 млн руб. забрал для Романюты неустановленный мужчина. Бранденбург взяла около 100 млн руб. и той же ночью улетела в Москву на Як-40, арендованном за 1,1 млн руб., а затем отправилась в Берлин. Романюту и Брунденбург объявили в международный розыск.