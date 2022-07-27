Испания выдала России обвиняемую в краже 560 млн рублей из хранилища банка
Власти Испании экстрадировали в Россию бывшую сотрудницу тюменского банка Инессу Бранденбург, которая вместе с сообщником похитила из хранилища банка 560 млн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МВД.
По версии следствия, в 2018 г. Бранденбург, которая занимала в банке высокую должность, воспользовалась служебным положением и проникла в хранилище, откуда вместе с сообщником вынесла более 560 млн руб. Пропажу денег обнаружили после выходных: к тому времени Бранденбург улетела в Москву на арендованном самолете и покинула Россию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (кража в особо крупном размере, выполненная организованной группой). Троих участников хищения задержали и приговорили к различным срокам. Бранденбург и еще один подозреваемый были объявлены в международный розыск, а в сентябре 2021 г. женщину задержали в Испании. 27 июля ее передали российским правоохранителям для отправки в Москву.
МВД не уточнило название банка, но, по данным «РИА Новостей, речь идет о Сибирском банке реконструкции и развития (СБРР). По данным прокуратуры Тюменской области, совладелец и председатель правления СБРР Григорий Ромаюта вместе с бывшим председателем правления Дмитрием Мануиловым создал преступную группу для хищения денег. Для участия Бранденбург в хищении ее приняли на должность зампредседателя правления банка. После похищения около 350 млн руб. забрал для Романюты неустановленный мужчина. Бранденбург взяла около 100 млн руб. и той же ночью улетела в Москву на Як-40, арендованном за 1,1 млн руб., а затем отправилась в Берлин. Романюту и Брунденбург объявили в международный розыск.
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