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Общество

Испания выдала России обвиняемую в краже 560 млн рублей из хранилища банка

Ведомости

Власти Испании экстрадировали в Россию бывшую сотрудницу тюменского банка Инессу Бранденбург, которая вместе с сообщником похитила из хранилища банка 560 млн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МВД.

По версии следствия, в 2018 г. Бранденбург, которая занимала в банке высокую должность, воспользовалась служебным положением и проникла в хранилище, откуда вместе с сообщником вынесла более 560 млн руб. Пропажу денег обнаружили после выходных: к тому времени Бранденбург улетела в Москву на арендованном самолете и покинула Россию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (кража в особо крупном размере, выполненная организованной группой). Троих участников хищения задержали и приговорили к различным срокам. Бранденбург и еще один подозреваемый были объявлены в международный розыск, а в сентябре 2021 г. женщину задержали в Испании. 27 июля ее передали российским правоохранителям для отправки в Москву.

МВД не уточнило название банка, но, по данным «РИА Новостей, речь идет о Сибирском банке реконструкции и развития (СБРР). По данным прокуратуры Тюменской области, совладелец и председатель правления СБРР Григорий Ромаюта вместе с бывшим председателем правления Дмитрием Мануиловым создал преступную группу для хищения денег. Для участия Бранденбург в хищении ее приняли на должность зампредседателя правления банка. После похищения около 350 млн руб. забрал для Романюты неустановленный мужчина. Бранденбург взяла около 100 млн руб. и той же ночью улетела в Москву на Як-40, арендованном за 1,1 млн руб., а затем отправилась в Берлин. Романюту и Брунденбург объявили в международный розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных