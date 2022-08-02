Единственного заразившегося оспой обезьян россиянина выписали

О выявлении первого и единственного случая заражения оспой обезьян в России Роспотребнадзор сообщил 12 июля. Ею заболел молодой человек, который недавно вернулся из Португалии. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но заболевание переносится легче. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем при длительном контакте. По оценке руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, риски распространения оспы обезьян в России крайне низкие.