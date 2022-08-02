Единственного заразившегося оспой обезьян россиянина выписали
Россиянина, заразившегося оспой обезьян в июле, выписали из больницы в Санкт-Петербурге после полного выздоровления, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на комитет по здравоохранению города.
«Пациент, поступивший на лечение с оспой обезьян, выписан из больницы после полного выздоровления в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ», – сообщили в ведомстве.
О выявлении первого и единственного случая заражения оспой обезьян в России Роспотребнадзор сообщил 12 июля. Ею заболел молодой человек, который недавно вернулся из Португалии. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но заболевание переносится легче. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем при длительном контакте. По оценке руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, риски распространения оспы обезьян в России крайне низкие.
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