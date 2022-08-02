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Единственного заразившегося оспой обезьян россиянина выписали

Ведомости

Россиянина, заразившегося оспой обезьян в июле, выписали из больницы в Санкт-Петербурге после полного выздоровления, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на комитет по здравоохранению города.

«Пациент, поступивший на лечение с оспой обезьян, выписан из больницы после полного выздоровления в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ», – сообщили в ведомстве.

О выявлении первого и единственного случая заражения оспой обезьян в России Роспотребнадзор сообщил 12 июля. Ею заболел молодой человек, который недавно вернулся из Португалии. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но заболевание переносится легче. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем при длительном контакте. По оценке руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, риски распространения оспы обезьян в России крайне низкие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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